Delta Power renuncia a dos parques eólicos y borra 12 aerogeneradores de Álava

El despliegue de las renovables en Álava se queda en 'pinchazo' eólico. Tras las anulaciones de Cantoblanco, Laminoria e Itsaraz por las instituciones, ahora el ... grupo Delta Power da marcha atrás con dos de sus tres parques de aerogeneradores en el territorio. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este miércoles los carpetazos de Industria a las centrales 'Mendia 5' y 'Mendia 4'. Y no lo hace esta vez porque perjudique al alimoche, a la rana ágil o porque no sea compatible con espacios protegidos. Se cierra la tramitación porque la propia empresa de renovables renuncia a los dos proyectos.

Las iniciativas dieron sus primeros pasos a finales de 2024 con el trámite de competencia. Ese es el primer punto de todo el embrollo burocrático que debe afrontar una instalación así: el Gobierno vasco siempre da una oportunidad a otros competidores para presentar alternativas allá donde las firmas 'green' proponen instalar placas o molinos. Fue así como Iberdrola consiguió lanzar su proyecto para renovar completamente el parque de Badaia, aunque en la inmensa mayoría de los casos es el promotor inicial quien se queda con el parque eólico o fotovoltaico.

Por debajo de los 500 megavatios eólicos

Así ocurrió con estos dos equipamientos, que retuvo Delta Power a través de una filial: Mendia Wind. Sin embargo, cuando se supera esta primera fase hay que presentar los planos del proyecto a los seis meses. En el caso de los complejos de Valdegovía y Ribera Alta, había de plazo hasta el 6 de julio, pero no se presentó nada. El Gobierno vasco se dirigió a la empresa para saber qué había pasado y la compañía «presentó solicitud de desistimiento». De ahí que Lakua haya archivado los dos expedientes.

El carpetazo del grupo 'green' cierra de sopetón el despliegue de 86,4 megavatios de potencia eólica. Con esta renuncia, Álava cae por debajo de los 500 megavatios en tramitación ligados a aerogeneradores para producir energía renovable diez meses después de superar esa barrera psicológica.