Vista del parque eólico de Elgea. E. C.

Delta Power renuncia a dos parques eólicos y borra 12 aerogeneradores de Álava

La empresa de renovables desecha dos complejos de molinos en Valdegovía y Ribera Alta

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:21

El despliegue de las renovables en Álava se queda en 'pinchazo' eólico. Tras las anulaciones de Cantoblanco, Laminoria e Itsaraz por las instituciones, ahora el ... grupo Delta Power da marcha atrás con dos de sus tres parques de aerogeneradores en el territorio. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este miércoles los carpetazos de Industria a las centrales 'Mendia 5' y 'Mendia 4'. Y no lo hace esta vez porque perjudique al alimoche, a la rana ágil o porque no sea compatible con espacios protegidos. Se cierra la tramitación porque la propia empresa de renovables renuncia a los dos proyectos.

