Urgente Fallecen dos jóvenes de 22 años en un accidente en la N-124 a la altura de Berantevilla
Vitoria despidió las fiestas la noche del sábado. Igor Martín

La delincuencia cae un 30% en las fiestas de Vitoria

Los seis días de jarana se saldan con 391 denuncias, un 28% menos que el año pasado, y «no hemos tenido que activar el protocolo de agresiones sexuales», destaca Maider Etxebarria

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:20

La Blanca termina en Vitoria con la subida de Celedón a la torre de San Miguel. Pocas horas después, y mientras se desmontan los escenarios ... de la fiesta y se limpian unas calles que aún huelen a jarana, el Ayuntamiento se apresura en hacer su valoración de unas fiestas con 400 actos, con hueco para más humor y más euskera, en un programa para el que el Consistorio ha dedicado 1,1 millones de euros. «Un balance muy positivo», recalca la alcadesa, Maider Etxebarría. «Quiero destacar que apenas ha habido incidentes reseñables», se felicita.

