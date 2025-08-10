La delincuencia cae un 30% en las fiestas de Vitoria

La Blanca termina en Vitoria con la subida de Celedón a la torre de San Miguel. Pocas horas después, y mientras se desmontan los escenarios ... de la fiesta y se limpian unas calles que aún huelen a jarana, el Ayuntamiento se apresura en hacer su valoración de unas fiestas con 400 actos, con hueco para más humor y más euskera, en un programa para el que el Consistorio ha dedicado 1,1 millones de euros. «Un balance muy positivo», recalca la alcadesa, Maider Etxebarría. «Quiero destacar que apenas ha habido incidentes reseñables», se felicita.

«Ha quedado claro que Vitoria ha sabido celebrar, convivir y vivir con orgullo La Blanca. Una semana para recordar. Unas fiestas con mucho ambiente, intensas y seguras, en la que la delincuencia ha caído un 30%», reflexiona la primera edil. Los robos de carteras y móviles, por ejemplo, han descendido en un 36%.

Seis días de fiestas que se saldan con 391 denuncias recogidas entre la Policía Local y la Ertzaintza, un 28% menos que el año pasado. Entre los cuerpos han detenido a 35 personas. En el punto de mira, las agresiones de índole sexual. En este sentido, «no hemos tenido que activar el protocolo de agresiones sexuales», destaca Etxebarria, aunque sí constan ocho denuncias contra la libertad sexual.

La alcadesa pone en valor el «esfuerzo significativos, sensibilizaicón y prevención» realizados en esta dirección. «El punto violeta de los Fueros es el principal referente. 16.678 personas se han acercado en busca de información. Cuatro veces más que el año pasado. Este aumento tan relevante es porque hemos aumentado la atención y el creciente nivel de conciencia social en actuar con firmeza contra las agresiones», explica la edil socialista. «Cerca del 40% que se han acercado eran hombres», apostilla.

Afluencia a los conciertos

En el capítulo de datos destaca la alta afluencia a los grandes conciertos de La Blanca, 148.000 personas en total. En la plaza de los fueros 56.000 espectadores desde el 3 de agosto; as verbenas de la plaza de España han recibido a 45.000; alrededor de 20.000 han acudido al rincón del Humor en el parque del Prado; y en el la plaza del Matxete se han registrado cerca de 5.000 asistentes.

Se llevan la palma los conciertos de Mägo de Oz (11.500) y Rozalén (11.000), por delante de Bulego (9.500), Isabel Aaiún (9.500) y Zea Mays (9.000).

Por la oficina de turismo de Vitoria han desfilado más de 3.000 visitantes, procedentes principalmente de Euskadi, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, los extranjeros han supuesto el 15% y proceden con mayor cuantía de Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda.