Marta García Gómez, técnica Inserta Empleo durante la presentación de la investigación 'Ojo al Dato'

Cuatro de cada diez mujeres con discapacidad sufren violencia de género

1.600 mujeres revelan en 'Ojo al Dato' la dureza del estigma, la dependencia económica y las múltiples barreras que enfrentan

Jon Casanova

Vitoria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:29

Cuatro de cada diez mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género. Un problema, a menudo invisibilizado con el que el estudio 'Ojo al dato. ... Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia', elaborado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE, pretende «poner luz y foco en un colectivo que recibe doble discriminación», según ha señalado Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales en Álava. La investigación recoge testimonios de 1.600 mujeres –70 de Euskadi– para poner en evidencia una realidad «invisible y de la que no había estudios».

