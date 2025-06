El coste del plan antirriadas en Yurre se dispara a los 20 millones

Rosa Cancho Martes, 24 de junio 2025, 19:06 Comenta Compartir

Con la Fase III del plan antirriadas que supone actuar entre Gamarra y Yurre no sólo no hay avances, sino que las instituciones están recalculando ... su ruta. Con los 14 millones de euros que puso sobre la mesa en 2023 la empresa pública Acuaes dependiente del Ministerio de Transición Ecológica no va a ser «suficiente» y el concejal responsable de Gestión Ambiental, el socialista Pascual Borja, anunció este martes que «hay que complementar» un presupuesto que rondará los 20 millones de euros. «Hay que trabajar en la actualización de los precios», revelaba.

Borja contestaba al concejal del PP Alfredo Iturricha que antes había leído una respuesta a su partido en el Congreso de los Diputados en la que el Ministerio de Transición Ecológica venía a decir que la obra de esa fase «está supeditada a la actuación viaria y no se va a hacer nada hasta que se resuelva el futuro de la N-622», aseguró el edil popular. Se refería a la necesidad de sustituir viaductos en el entorno de Yurre para que el Zadorra no se desborde en Gamarra. El concejal socialista le respondió que no hay parte de la obra supeditada a otra parte y aseguró que se debe buscar «cómo garantizar la financiación de un proyecto de suma complejidad». «Será importante, pero no hacen ustedes nada», indicó Iturricha. Trece años después de que las instituciones acordaran cómo iba a ser el plan de defensa de inundaciones en el Zadorra, aún está en el aire el nudo gordiano de todas estas actuaciones: la Fase III. Es el tramo que afecta a Yurre y a la conexión de la A-622 (la carretera a Altube). Es una obra que obliga a cortar el viaducto de Gamarra que enlaza con la salida a Bilbao para construir otro con mayor capacidad. Esto implica a cuatro administraciones: el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria. Las dos últimas llevan desde 2022 pidiendo a las dos primeras que convoquen una mesa para definir el proyecto y su financiación. La agencia vasca del agua URA que ya hace tiempo que calcula que la obra podría rondar los 20 millones y se ha abierto a sufragar parte de la diferencia pero pide llegar cuanto antes a un acuerdo interinstitucional. La Diputación alavesa, por su parte, alertaba hace más de un año de que no se disponía en Vitoria de «suficientes sistemas para laminar avenidas» provocadas por precipitaciones «extremas» y urgía también a ese encuentro. El meandro que obligó a desviar un híper . El plan antirriadas del Zadorra salió este martes también a relucir en el Ayuntamiento a cuenta del reciente anuncio del Gobierno vasco de destinar 4,1 millones de euros del programa Kaia a recuperar el meandro de Asteguieta que la construcción del hipermercado de Eroski obligó a desviar en los 80. Tras 20 años de abandono del recinto, sito en zona inundable, el Ayuntamiento ha optado en su futuro Plan General por recalificarlo como zona verde y el concejal de EH Bildu Ekaitz Díaz de Garayo ha querido saber ayer «cuál va a ser el papel del Ayuntamiento en ese proyecto de restauración y si afectará a las futuras obras de la fase IV del plan contra las inundaciones en Asteguieta y Foronda».Los dos proyectos, señaló el concejal de Gestión Ambiental, Borja Pascual, son compatibles. De momento, indicó «el edificio es de propiedad privada y no hay previsión ni de derribo ni de costes». Recordó que en este tipo de actuaciones al Consistorio le corresponde hacerse cargo de las expropiaciones de terrenos. En el caso de las obras del Zadorra entre Asteguieta y Foronda esto está siendo» muy complejo» por ser parcelas en manos de muchos propietarios, algunas sin registrar... «Entiendo que en el caso de Eroski todo sería más sencillo», zanjó Pascual Borja.

