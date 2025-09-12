«Constantemente vemos progenitores que manipulan a sus hijos en un divorcio»

Dos magistradas, una fiscal, un abogado y un registrador de la propiedad se sentaron ayer alrededor de una mesa, en el Palacio Europa, para parlamentar ... sobre divorcios, custodias o manutenciones. Son asuntos que tocan muy de cerca a miles de alaveses. Estas cuestiones, y más, se enmarcan en las primeras jornadas de Derecho de Familia, organizadas por el Colegio de Abogados de Álava y la Asociación Española de Abogados de Familia, y que hoy echan el cierre.

Ante unas 180 personas -también hubo seguimiento vía streaming-, un reputado repóker de conferenciantes apeló al sentido común en una materia donde los sentimientos encontrados a veces superan a la razón. «Lo que más veo es manipulación de menores para llevárselos a su terreno», advirtió Aida Lozano, fiscal de la Audiencia Provincial de Álava. Ese protagonismo ficticio puede derivar en que «adolescentes de 15 años empiezan a creer que son la llave para que sus padres vivan como ellos quieran».

Ampliar Los cinco ponentes se dirigen a la concurrencia. B. Castillo

«No dudo de los jueces. Dudo de algunos padres», recogió el testigo Kepa Ayerra, letrado vizcaíno y profesor de la Universidad de Deusto. Más tarde se ganó el aplauso de la mañana al señalar que «veo constantemente el problema tan grande que hay con la manipulación de los progenitores a los menores. No hay arma potente en la ley para esa manipulación». Algunos casos incluso han alcanzado la esfera pública, como el de Juana Rivas.

Por las mesas de estos profesionales, cada uno en su esfera, pasan expedientes delicados. Desde cómo regular un régimen de visitas a dimensionar pensiones mensuales, pasando por el transformación de las familias actuales, con vástagos de otras relaciones. Con estos mimbres, el público, mayoritariamente integrado por abogados alaveses, aprovechó para plantearles toda clase de cuestiones. Por cierto, todas reales.

«¿Qué pasa con un hijo, mayor de edad, que convive con la madre, se emancipa con su pareja y pide seguir beneficiándose de la pensión pagada por el padre?» «Eso es un abuso de derecho», atajó Mónica Basurto, al frente del Juzgado de Primera Instancia número 4 y de Familia de Vitoria.

Belén González, magistrada de la Audiencia Provincial de Álava, se ha encontrado con «hijos mayores de edad que abusan de la santa paciencia de sus padres. Están ocho meses con uno, se cansan porque les pone horarios y se van con el otro. Y a los doce meses se cansan otra vez porque no les compra una moto».

Hay más. Estos juristas han lidiado con cambios de colegio para, pasado un tiempo, recibir la petición de retornó al centro educativo original. «Hay que pensar en el menor, en no hacerle un roto a la criatura», instó la jueza Basurto. «Las administraciones deben ser más exigentes para aprobar esos traslados», apoyó Lozano.

«Labor social importante»

«Tenéis una labor social importante», reclamó a la concurrencia la siempre cercana Belén González. «Quien tiene la custodia debe mantener una actitud proactiva para cumplir el régimen de visitas con la otra parte».

Ahí recogió el testigo Ayerra, un especialista en esta materia, que en caso de alargarse excesivamente en el tiempo puede entrañar desequilibrios económicos para los implicados y trastornos anímicos de distinta consideración. «Si tienes clientes que dificultan la colaboración con el otro excónyuge es mejor dejarlo y que se busque otro abogado», sugirió Ayerra.