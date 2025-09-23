El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ya condenado, durante el juicio celebrado en junio en la Audiencia Provincial de Álava. D. G.

Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores

La Audiencia Provincial de Álava no ve acreditada la acusación de que también abusó sexualmente de su expareja y madre de las pequeñas

David González

David González

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:51

Se enfrentaba a un global de 45 años de cárcel y, finalmente, la Audiencia Provincial de Álava le ha impuesto 22 años y medio ... a la sombra. Un vecino de Vitoria acaba de ser condenado por abusar sexualmente -y de manera sistemática- de sus dos hijas menores. El tribunal también le castiga por «vejaciones injustas» sobre la que fuera su pareja y madre de las pequeñas.

