Concluye el plazo para presentar ofertas al contrato de basuras de Vitoria que sigue suspendido

Rosa Cancho Viernes, 13 de junio 2025, 00:12 Comenta Compartir

El mayor contrato de la historia del Ayuntamiento de Vitoria, el de limpieza y gestión de los residuos urbanos, valorado en 355 millones de euros para diez años se encuentra en una situación administrativamente extraña. La licitación está suspendida debido a un recurso de la patronal del sector que está en desacuerdo con la oferta económicas y sin embargo siguen corriendo los plazos con los que cuentan las empresas interesadas para presentarse. Hoy debería recibir las ofertas el Ayuntamiento pero se da la circunstancia de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) del País Vasco no se ha pronunciado aún sobre la apelación.

El OARC envió el pasado 20 de mayo una resolución al Gabinete Etxebarria en la que comunicaba la «suspensión cautelar» del proceso de adjudicación del nuevo contrato mientras estudiaba el recurso, para lo que dispone de dos meses, según explicó el Gobierno Local. Por tanto, en el Consistorio se está a la expectativa. Fuentes del sector piensan que es complicado que en esta situación nadie presente ofertas, lo que dejaría desierto el concurso y obligaría a repertirlo. Pero nada es seguro y hasta mañana no se sabrá si hay o no hay ofertas. En cualquier caso parece probable que la licitación sufra retrasos, algo que no extraña a nadie, porque el contrato de las basuras siempre ha estado rodeado de polémica.

La patronal ASELIP, en la que están firmas como FCC, Acciona, Urbaser o Cespa, no está conforme con algunos «aspectos económicos del pliego» y se ha dirigió al órgano contractual. Se desconoce si las empresas piden más dinero el general o sobre algunos conceptos, como el hecho de que deban asumir la renovación de toda la maquinaria. Si el órgano atiende a sus requerimientos, se alargará el proceso,

El contrato es jugoso. La limpieza de las calles y la gestión de los residuos le va a costar anualmente a la ciudad, a partir de enero de 2026 (si es que llega en plazo) y durante una década, 35,5 millones de euros. Es decir, 355 millones hasta 2036. Diez más en cada ejercicio (un 28% de incremento). Entre las novedades, incluye la recogida «puerta a puerta» de todos los residuos para «negocios y establecimientos» del Casco Viejo, Ensanche y centro.

La UTE ganadora debe renovar toda la maquinaria, desde barredoras hasta fregadoras pasando por camiones y además hacer al menos una limpieza intensiva de cada barrio al año y de algunos hasta cuatro. También se refuerza la campaña de recogida de hojas con una retroexcavadora y se instalarán 500 papeleras selectivas más por las calles.