Conciertos, performance y talleres gratuitos en Artium para reflexionar sobre la crisis climática

Fenómenos cada vez más extremos, temperaturas récord e incendios más frecuentes y de mayor intensidad marcan la actualidad. Los expertos inciden en que los humanos causamos el cambio climático frente al discurso negacionista que lo atribuye a causas naturales. En medio de esta crisis, los museos contemporáneos también toman posición. Con el programa Trama, Artiumacerca una reflexión partiendo de los ecofeminismos y la justicia ambiental a través de talleres, ponencias y conciertos que se celebran del 26 al 28 de septiembre. De esta forma, la directora Beatriz Herráez reivindica el centro como un «espacio de pensamiento y encuentro para imaginar otros futuros posibles e impulsar conversarciones urgentes», mucho más que un lugar de exhibición.

La segunda edición del ciclo se abre este mismo viernes 26 de septiembre con la performance 'Pupa pupita pupila. Un masaje de la visión', de Idoia Zabaleta, concebida para pequeños grupos. Ese mismo día, la antropóloga y activista ecologista Yayo Herrero impartirá la conferencia 'Metamorfosis. Una revolución humilde' (18.00 horas), seguida de la creadora audiovisual Xiana Do Teixeiro (19.00) y un concierto de Amaia Miranda en la Sala Plaza de Artium, que presentará en directo su nuevo disco 'Cada vez que te veo lo entiendo'. La entrada será libre hasta completar aforo.

Herrero repite este sábado con el taller 'Mutación o metamorfosis: aterrizar en la trama de la vida', dentro de un programa comisariado por Garbiñe Ortega y Arantza Santesteban. «Al diseñarlo pensamos en la constante destrucción de diversas formas de vida a causa de las políticas ecónomicas basadas en la extracción sin límite de los recursos de los territorios», explica Santesteban. Ortega, por su parte, subraya que «quienes estudian y trabajan sobre el cambio climático coinciden en que no sabemos casi nada de estar en el planeta». Pese a ello no se trata de un proyecto nostálgico, sino que pretende «generar narrativas de esperanza».

América, lo rural y la escritura

La jornada del sábado incluirá también la intervención de Marc Badal, investigador y autor de libros como 'Geografías de la ingravidez' (12.00), abordará el «desmantelamiento del mundo campesino» y sus efectos en la sociedad. Por la tarde, la escritora mexicana Mónica Nepote dialogará en línea sobre «las palabras con las que moldeamos el mundo» en 'Prácticas de ecoescritura desde una América herida' (17.00). Cerrará la investigadora Teresa Castro (19.00) con una conferencia acompañada de una selección de filmes comisariados por ella.

El domingo 28 el ciclo concluirá con un recital poético de Lizar Begoña ('Belar txarren berbario') y nuevas sesiones de la performance en la plaza del museo. Todas las actividades son de acceso gratuito hasta completar aforo, salvo el taller de Herrero y la propuesta de Zabaleta, que requieren inscripción previa y solicitarla por correo (izen-emateak@artium.eus).