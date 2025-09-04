Los conciertos de Kbless y Javidier abrirán el 19 de septiembre las actividades de 'Gauekoak' en Vitoria La programación, dirigida a personas de entre 12 y 30 años, se desarrollará entre septiembre y diciembre

Los conciertos de los grupos Kbless y Javidier abrirán el viernes 19 de septiembre en el Jardín de Falerina (20:00 horas) la nueva temporada de actividades dirigidas a la juventud de Vitoria, dentro del programa de ocio alternativo y saludable 'Gauekoak', dirigido a personas de entre 16 y 30 año. Esta edición contempla 24 actividades para la programación de otoño-invierno, en las que se ofertarán más de 340 plazas hasta el 20 de diciembre.

La nueva programación contempla talleres y propuestas culturales, deportivas, creativas y participativas, que se desarrollarán a través de los programas 'Gauekoak', 'Xtraklub', 'G4zt3hub' y 'Labe'. La concejala de Juventud, Ana López de Uralde, destaca la apuesta por «ofrecer propuestas que respondan a los intereses y necesidades de los jóvenes», de mano de «actividades culturales, formativas y de ocio pensadas para fomentar la participación, la creatividad y el encuentro».

Respecto a 'Gauekoak', la oferta, diseñada en colaboración con la juventud vitoriana, contempla talleres artísticos y expresivos, experiencias al aire libre, propuestas escénicas y culturales, actividades con enfoque social e inclusivo, concurso de relatos, cocina creativa, sesiones de producción de música electrónica y un torneo de videojuegos. Todas las actividades serán gratuitas y esta temporada, por primera vez, cada persona podrá inscribirse a un máximo de tres actividades.

Por su lado, el programa de ocio y tiempo libre 'Xtraklub', dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, ofrece 25 actividades y 456 plazas para la nueva temporada, que se desarrollará entre septiembre y diciembre de este año.

Los talleres 'xpress', de dos horas de duración, permitirán a los jóvenes desde iniciarse en el béisbol hasta cocinar un sándwich premium. Los 'xtra talleres' dedicarán varias sesiones al canto y la danza urbana, mientras que las salidas urbanas se desarrollarán en el entorno de Vitoria-Gasteiz y contarán como novedad con una sesión de 'heels dance'.

El apartado de 'xtra aventura' ofrecerá excursiones para practicar 'surf' o 'kayak'. Las salidas y viajes culturales ofrecerán una visita al mercado navideño de San Sebastián y conocer el mundo del remonte de Hernani. Asimismo, esta temporada se han programado un fin de semana en Suances y otro en Etxarri.

Las personas interesadas en participar en las actividades programadas podrán inscribirse desde el sábado 13 de septiembre a las 8.30 horas, con excepción de las programadas en noviembre y diciembre, cuyo plazo se abrirá el 18 de octubre.

Por su parte, los jóvenes de entre 12 y 18 años podrán disfrutar también de la oferta del espacio joven 'G4zt3hub', ubicado en el Centro San Martín, en la calle Pintor Jesús Apellániz, 2. Este punto de encuentro volverá a abrir sus puertas el viernes 26 de septiembre a las 17.00 horas con una fiesta de bienvenida.

Los jóvenes podrán disfrutar gratuitamente de una programación variada que incluye actividades musicales, culturales, deportivas y prácticas, como la de aprender a sobrevivir con un microondas. Además, cuentan con ordenadores, videoconsolas, un futbolín y una zona 'chill' para relajarse. Todas las actividades serán gratuitas y algunas requerirán de inscripción.

'Labe'

El espacio de creación 'Labe Gazte Laborategia', dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, acogerá tres exposiciones hasta final de año con la memoria como punto de partida. La muestra 'El arte del recuerdo', de Pablo González, se expondrá durante los meses de septiembre y octubre.

Tomarán el relevo, hasta noviembre, las obras seleccionadas en la categoría joven del certamen fotográfico 'Araba Click', que se ha desarrollado bajo el lema 'Memorias de Álava'. El ciclo de exposiciones se cerrará con los cuentos y nanorrelatos ilustrados por estudiantes de ID-Arte que resultaron premiados en el concurso de 'Gazte Hitzak'.