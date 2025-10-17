El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A la izquierda, Rubén Torremocha (PNV). A la derecha, David di Paola (EH Bildu). E. C.

El PNV denuncia que un concejal de EH Bildu ha llamado «monaguillo asesino» a uno de sus ediles en Iruña de Oca

El grupo jeltzale ha abandonado el debate de ordenanzas fiscales y ha registrado un escrito exigiendo respeto a la diversidad de opinión

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:51

El grupo del PNV en el Ayuntamiento de Iruña de Oca ha abandonado este viernes la comisión de Hacienda en la que se debatían ... las ordenanzas fiscales para 2026 y más en concreto el precio de las piscinas municipales. Según un comunicado enviado por los jeltzales, el motivo han sido los insultos proferidos por el portavoz municipal de EH Bildu, Davide di Paola, al concejal nacionalista Ruben Torremocha. El abertzale ha llamado «monaguillo asesino» al peneuvista, «impidiendo que éste expresara su opinión».

