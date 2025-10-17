El PNV denuncia que un concejal de EH Bildu ha llamado «monaguillo asesino» a uno de sus ediles en Iruña de Oca

El grupo del PNV en el Ayuntamiento de Iruña de Oca ha abandonado este viernes la comisión de Hacienda en la que se debatían ... las ordenanzas fiscales para 2026 y más en concreto el precio de las piscinas municipales. Según un comunicado enviado por los jeltzales, el motivo han sido los insultos proferidos por el portavoz municipal de EH Bildu, Davide di Paola, al concejal nacionalista Ruben Torremocha. El abertzale ha llamado «monaguillo asesino» al peneuvista, «impidiendo que éste expresara su opinión».

Fuentes de la Corporación explican que en el pasado Di Paola ha catalogado en más de una ocasión a Torremocha de «monaguillo», pero esta es la primera vez que ha incorporado el calificativo de «asesino». El PNV ya ha registrado en el Ayuntamiento de Iruña de Oca un escrito de denuncia exigiendo respeto a la diversidad de opinión.

La comisión se celebra a puerta cerrada, por lo que no ha quedado registrado por cámaras o grabadoras. Este periódico se ha puesto en contacto con el propio Di Paola, que niega dicho extremo. «No tengo nada que decir. Que digan lo que digan. Aquí el insulto es la constante provocación por parte del PNV hacia nosotros, que nos llaman terroristas y de todo», ha declarado el representante de EH Bildu. Otros miembros de la Corporación han eludido aportar más detalles.

Los representantes del PNV han protestado porque en ningún caso han recibido el amparo por parte del Gobierno municipal del PSE. «Estábamos discutiendo entre todos y me ha chocado cuando he visto que se marchaban los concejales nacionalistas. No he oído lo que ha dicho Di Paola. Si yo hubiese escuchado el insulto de 'monaguillo asesino', habría interrumpido la sesión», recalca el alcalde Mitxel Montes.

Este episodio tiene lugar días después de que el diputado alavés Iñaki Gurtubai llamase «tonto» a Pello Otxandiano a través de las redes sociales. Y es que el candidato de EH Bildu dijo el lunes en la radio que si llega a ser lehendakari no hubiese permitido la manifestación de la Falange, que el domingo desembocó en una batalla campal entre grupos de extrema izquierda y el partido de José Antonio Primo de Rivera. Este viernes por la mañana, EH Bildu había dado por zanjada la polémica después de que Gurtubai haya pedido disculpas públicamente y haya puesto el caso en conocimiento del Comité de Ética de la Diputación.

Tampoco es la primera vez que David di Paola protagoniza un episodio de este tipo. Hace siete meses que la concejala del PP en Iruña de Oca Ana Ortiz de Urbina denunció una «agresión verbal» del portavoz de EH Bildu en el pleno. «Si te molesta, puedes levantarte y marcharte. Estamos hablando de un tema serio (...) Infórmate, lee y luego opina, si eres capaz de opinar (...) Esto es la hostia. Habláis sin tener ni puta idea. Estoy harto de caritas», le espetó el dirigente abertzale después de que la popular resoplase por tratarse de un tema -la ordenanza municipal de protección, bienestar y tenencia de animales- que se ha debatido varias veces en el pleno.