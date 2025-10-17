Bildu da por zanjada la polémica con el diputado alavés que llamó «tonto» a Otxandiano

EH Bildu da por zanjada la polémica en torno a los mensajes publicados por el diputado foral alavés Iñaki Gurtubai (PNV) que llamaba «tonto» a ... Pello Otxandiano, portavoz abertzale en el Parlamento vasco. La rectificación y las disculpas del dirigente jeltzale han sido suficientes para que los soberanistas hayan retirado las preguntas que le iban a lanzar en el próximo pleno de control de las Juntas Generales de Álava.

«Las principales fuerzas políticas del país hemos coincidido reiteradamente en la necesidad de blindar la política vasca frente a la toxicidad que impera en otros lugares. En Euskal Herria existen las condiciones para ejercer una política de altura, basada en el respeto, alejada de las descalificaciones y la difamación», ha justificado el procurador independentista Xabier Valdor. En un comunicado, EH Bildu asegura que «reafirma su compromiso con una práctica política ejemplar».

Todo tiene su origen en que Gurtubai, que en su momento fue viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, calificó en Facebook de «bobada» que Otxandiano dijera que si fuese lehendakari no hubiera autorizado la concentración que la Falange protagonizó el domingo en Vitoria, que acabó en una batalla campal entre grupos de extrema izquierda y el partido fundado por Primo de Rivera. «Nadie autorizó la manifestación de la Falange, tonto», remató en un mensaje en la red social que poco después borró.

El jueves, el actual diputado alavés de Igualdad, Euskera y Gobernanza pidió disculpas a través del mismo medio por «unas palabras que no merece y que no reflejan mi forma de ser ni mi manera de comportarme en política». Y, además, puso estos 'post' en conocimiento de la Comisión de Ética Pública de Álava, que en las próximas semanas tendrá que publicar un informe.

Aun así, el diputado general de Álava, Ramiro González, le llamó la atención y aseguró que «una actuación de este tipo no debe volver a producirse». «El Gobierno foral que presido se rige por unos principios basados en el respeto, el diálogo y la convivencia. Una actuación de este tipo no debe volver a producirse», añadió. Palabras que transmitió justo después de dar el 'pistoletazo de salida' a la negociación presupuestaria, que el año pasado precisamente desembocó en un acuerdo con EH Bildu.

No es la primera vez que Gurtubai tiene que desdecirse. En julio de 2020, cuando era teniente de alcalde de Vitoria, tuvo que disculparse por un «completamente desacertado» desliz verbal cuando daba explicaciones acerca de la deuda que mantiene con el Consistorio la empresa adjudicataria del contrato de mobiliario urbano. «Me estoy enfadando. ¿Qué quiere que haga, que mande a una cuadrilla de rumanos para que paguen?», dijo durante una comisión, en respuesta a preguntas de la portavoz municipal de EH Bildu, Rocío Vitero.

Al final de aquella sesión pidió perdón. «Me he equivocado al utilizar una expresión completamente desacertada. Quiero solicitar sinceras disculpas por haber usado ese tipo de lenguaje, unas palabras que están fuera de lugar, que no pueden formar parte del lenguaje de nadie, mucho menos de un representante público», dijo.

Un juzgado de Vitoria ha admitido una querella presentada por la antigua comisaria de la Policía Local contra Gurtubai por «injurias». «Falta absoluta de idoneidad», «falta de capacidad para crear equipos de trabajo», «tendencia a derivar trabajo», «enfrentamiento con dos subcomisarios que se cogieron la baja» o «ineficacia en su gestión» fueron algunas de los argumentos que utilizó el entonces concejal en una comparecencia pública para justificar el cese de la comisaria, en lo que ella y su abogado consideran un «escarnio».