Iñaki Gurtubai en un pleno de control. Jesús Andrade

Bildu da por zanjada la polémica con el diputado alavés que llamó «tonto» a Otxandiano

La izquierda abertzale retira las preguntas que le iba a lanzar a Iñaki Gurtubai en el próximo pleno de control de las Juntas Generales de Álava

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:22

EH Bildu da por zanjada la polémica en torno a los mensajes publicados por el diputado foral alavés Iñaki Gurtubai (PNV) que llamaba «tonto» a ... Pello Otxandiano, portavoz abertzale en el Parlamento vasco. La rectificación y las disculpas del dirigente jeltzale han sido suficientes para que los soberanistas hayan retirado las preguntas que le iban a lanzar en el próximo pleno de control de las Juntas Generales de Álava.

