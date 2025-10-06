El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El comité de los jardineros de Vitoria y la empresa alcanzan un acuerdo para el fin de la huelga

Los trabajadores deberán refrendar este martes en asamblea el pacto, que supondrá el término de un conflicto de más de seis meses

Borja Mallo

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:32

La huelga de los jardineros de Vitoria está a un paso de llegar a su fin. Tras más de seis meses de paros y movilizaciones ... y una negociación compleja, el comité y Enviser, la empresa subcontratada por el Ayuntamiento para la gestión de las zonas verdes de la ciudad, han alcanzado una «propuesta de acuerdo». Ahora, solo falta el voto favorable de la asamblea de los trabajadores, una cuestión parece segura cuando los tres sindicatos representados (LAB, ELA y ESK) han dado su visto bueno al texto. Este martes se llevarán a cabo las votaciones.

