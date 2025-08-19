El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las obras para la instalación de las nuevas luminarias arrancaron este lunes en el tramo más cercano a Postas. Rafa Gutiérrez

Comienza la instalación de 52 nuevas farolas que iluminarán la calle Dato

Los trabajos han arrancado en el tramo más cercano a Postas y se espera que finalicen a principios de diciembre

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 19 de agosto 2025, 01:00

La calle Dato inicia su transformación para ser más luminosa tal y como vienen reclamando desde hace tiempo vecinos, comerciantes y hosteleros. Si se cumplen ... los plazos, la arteria más céntrica de Vitoria dejará de ser tan oscura antes de que finalice el año. De momento, los trabajos comenzaron este lunes en el tramo más cercano a Postas y se desarrollarán de forma escalonada (organizados en ocho intervalos consecutivos) para «minimizar el impacto en la actividad diaria del entorno».

