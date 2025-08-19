Comienza la instalación de 52 nuevas farolas que iluminarán la calle Dato

La calle Dato inicia su transformación para ser más luminosa tal y como vienen reclamando desde hace tiempo vecinos, comerciantes y hosteleros. Si se cumplen ... los plazos, la arteria más céntrica de Vitoria dejará de ser tan oscura antes de que finalice el año. De momento, los trabajos comenzaron este lunes en el tramo más cercano a Postas y se desarrollarán de forma escalonada (organizados en ocho intervalos consecutivos) para «minimizar el impacto en la actividad diaria del entorno».

Dato ganará 35 nuevas farolas que se sumarán a las ya existentes. Serán del modelo conocido como Fernando VII, manteniendo la estética actual pero con un diseño renovado: un solo farol por punto de luz, frente al modelo doble utilizado hasta ahora. Además, las 17 farolas dobles actuales serán modificadas para adaptarlas al nuevo formato, lo que supondrá pasar de 34 faroles en 17 puntos dobles, a un total de 52 faroles en 52 puntos de luz individuales. Esta redistribución «permitirá una mejor uniformidad y niveles más altos de iluminancia, eliminando zonas con sombra y mejorando la visibilidad general en toda la calle», explican desde el Ayuntamiento.

Para ello, será necesaria la ejecución de una nueva canalización eléctrica subterránea para alimentar los nuevos puntos de luz. Cada uno de los ocho tramos en obras tendrá una duración aproximada de 12 a 15 días, lo que sitúa el plazo total estimado de ejecución en torno a tres meses y medio. Si no surgen imprevistos, la previsión es que los trabajos estén finalizados a principios de diciembre, con la mayor parte de la calle renovada a finales de octubre o comienzos de noviembre.

La mejora de la iluminación en la céntrica arteria era una demanda de vecinos y comerciantes

Pero esta no es la única obra que se desarrollará estos días en la capital alavesa. También ayer arrancaron los trabajos de asfaltado en la calle Honduras, que se prolongarán hasta el viernes. Los vehículos podrán seguir circulando pero quedará fuera de servicio la parada de la línea 8 de Tuvisa. La próxima semana, entre el lunes y el viernes, las labores de asfaltado se trasladarán hasta las calles Gorbea y Micaela Portilla. El martes arrancará el asfaltado en el polígono industrial de Júndiz, en la calle Zurrupitieta.

Más allá de estas mejoras, el Ayuntamiento actuará próximamente en cinco tramos deteriorados de la red ciclista de la ciudad para mejorar la seguridad del tránsito. Las actuaciones se llevarán a cabo en las calles Zumabide, Iturritxu, Comandante Izarduy, Justo Vélez de Elorriaga y Juan Ibáñez de Santo Domingo, donde se han detectado deformaciones del pavimento, en muchos casos provocadas por el crecimiento de raíces de árboles cercanos que han levantado el firme de la vía ciclable. El presupuesto de licitación asciende a 112.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de tres meses.