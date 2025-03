Los comerciantes de Vitoria aplauden que «el centro no se cierre al tráfico»

Una vez presentadas las novedades y a pesar de los 50 minutos empleados por el Ayuntamiento para explicarla en detalle, los afectados aún mantienen dudas ... en torno a la zona de bajas emisiones (ZBE). Diferentes colectivos reclaman que se realice una labor pedagógica durante los próximos meses desde el Ayuntamiento, mientras que los comercios y la patronal alavesa han recibido con agrado el año de moratoria concedido para desarrollar las medidas más severas. El Real Automóvil Club Vasco Navarro plantea la posibilidad de recurrir todo el plan.

Manu Arakama Asociación de vecinos 'Gasteiz Txiki' «Insistimos en la idea de habilitar plazas para vecinos en aparcamientos»

Entre los vecinos del Casco Viejo la petición es simple. «Necesitamos más información clara y práctica para los vecinos», reclama Manu Arakama, presidente de la asociación 'Gasteiz Txiki'. La medida es «novedosa» y eso permite dar «un voto de confianza al Ayuntamiento». Sin embargo, cree que es momento de recuperar una de las reclamaciones históricas del barrio: habilitar plazas para los vecinos en aparcamientos como los del Artium o Molinuevo. «Insistimos en que se aborde esta posibilidad», recalca. Pide, además, una campaña informativa «potente».

Patricia García Gasteiz On «El centro estará blindado, se va a poder circular»

Gasteiz On ha conseguido que no se instaure el área de prioridad residencial (APR), que consideraban «iba a dar lugar a muchas situaciones equívocas con muchos casos complejos». Su gerente, Patricia García, valora la «moratoria de un año» que se ha dado a residentes y comerciantes para poner al día sus vehículos, pero considera que habría que «plantear ayudas» para quienes requieran adquirir nuevos. Para la asociación resulta vital que el Ayuntamiento «deje claro que el Ensanche y el Casco no van a estar blindados a los coches y se va a poder circular por estas calles».

SEA Empresas Alavesas «Es un acierto testar durante un año cómo funciona la zona de bajas emisiones»

En una primera valoración, portavoces de la patronal celebran el aplazamiento del área de prioridad residencial: «Creemos que es un acierto comprobar durante un año cómo funciona la ZBE, qué vehículos transitan por la misma, su categoría ambiental, quién utiliza esos vehículos, cuántos están en el APR simultáneamente...».

José Herrero Gremios «Nos estamos planteando no dar servicio a la población o disparar los precios»

Entre los gremios el dibujo final de la zona de bajas emisiones no calma las aguas. José Herrero es uno de los instaladores, técnicos, fontaneros y electricistas que ha tratado de trasladar su punto de vista al Ayuntamiento. Ayer explicaba que en el colectivo están «muy enfadados». «Estamos al límite. En los últimos años no se ha dado respuesta a ninguna de nuestras reclamaciones. Nos estamos planteando no dar servicio a la población o disparar los precios. Con la zona de bajas emisiones van a montar un lío», resume. «Para ir a Siervas de Jesús a descargar tenemos que dejar el vehículo en Beato Tomás de Zumárraga, acercarnos hasta el sitio y volver. Y muchas veces nos encontramos multas».

Venancio Ogueta Responsable del RACVN en Álava «Estudiaremos la posibilidad de recurrir la zona de bajas emisiones»

El Real Automóvil Club Vasco Navarro ha sido uno de los arietes contra las restricciones a los vehículos contaminantes. La entidad ha presentado un recurso contra la zona de bajas emisiones de Bilbao, va a hacer lo propio en San Sebastián y su responsable en Álava, Venancio Ogueta, no esconde que van a valorar esa opción en Vitoria. «Estudiaremos la posibilidad de recurrir», promete. Sobre la medida, sostiene que «es un error continuo» y que responde a «una mala interpretación de la normativa europea». Argumenta que lo lógica hubiera sido que esa zona fuese «un plan para cuando Vitoria supere los límites de calidad del aire» en vez de aplicarse cuando la capital está dentro de los parámetros que exige Europa. «El Ayuntamiento ha hablado de calidad de vida. Que le pregunten al comercio del centro qué calidad de vida va a tener», reprocha.

Jon Gordo Gerente del parking de Dendaraba «Nos da miedo que esta medida genere un efecto huida del centro»

El parking de Dendaraba es el único de toda la ciudad que se encuentra dentro de la ZBE. Quienes tienen una plaza alquilada podrán entrar con normalidad, pero no así quienes acudan puntualmente y no cumplan con los criterios establecidos. Su gerente, Jon Gordo, expresa las dudas que le genera el sistema y que puede crear un efecto disuasorio a los clientes que quieran acercarse al centro. «De manera informal nos han trasladado que las cámaras van a estar más allá de la entrada del parking y podríamos seguir funcionando con normalidad. Pero nos da miedo que esta medida genere un efecto huida del centro y afecte a la instalación», señala.

Melchor Gómez Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos «Es una zona de bajas emisiones muy light»

Los usuarios de coches eléctricos miran con cierta desidia la medida del Ayuntamiento y hablan de una ZBE «muy light». Melchor Gómez, portavoz de la asociación de quienes conducen los 'full-electric' en Álava , afirma que «algo quitará de emisiones, pero poco». Incluso se cuestiona «para qué gastar tanto dinero» si se van a retirar poco coches y «a muy largo plazo».