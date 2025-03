La zona de bajas emisiones de Vitoria entrará en vigor el 15 de septiembre

Ya hay fecha para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Vitoria. Entrará en vigor el próximo 15 de ... septiembre, tal y como acaban de anunciar la alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE), y la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal (PNV) en rueda de prensa.

La nueva zona de bajas emisiones abarcará en su primera fase al Casco Medieval y parte del Ensanche de la capital alavesa. La normativa será de implantación gradual. En la etapa inicial se priorizará a los residentes. El objetivo es eliminar el tráfico de paso en la 'almendra' por un área cuyo perímetro delimitarán más de un centenar de señales y que estará controlada por 36 cámaras de lectura de matrículas.

Podrán acceder residentes, personas con una plaza de aparcamiento, comerciantes, vehículos de carga y descarga, personas mayores, enfermas o con problemas de movilidad y aquellas que sean titulares de tarjeta de movilidad reducida. Además, lógicamente, del personal de servicios de emergencia. Todo el Casco Viejo y varias calles del centro como San Antonio, Prado, Olaguíbel y Portal del Rey, además del Ensanche peatonal (Dato, Fueros, General Álava, Postas, etc) se verán afectadas por las limitaciones.

Fuera de eso los coches que tengan una etiqueta ambiental A -la única categoría que no tiene etiqueta- no podrán acceder al perímetro de bajas emisiones. Los conductores no tendrán por qué exhibir el resto de etiquetas (las B, C, Eco y Cero) en el parabrisas de su coche, ya que las cámaras comprobarán la calificación de cada coche leyendo su matrícula.

El Consistorio dará luz verde a esta medida en el próximo pleno municipal del 21 de marzo. La junta de gobierno municipal ha introducido modificaciones en la zona de bajas emisiones después de estimar total o parcialmente nueve de las 87 alegaciones recibidas durante su tramitación burocrática.

Proceso progresivo

Ya en 2027 la medida será mucho más restrictiva. Será entonces cuando Vitoria amplíe el perímetro hacia las calles Domingo Beltrán, Coronación, Ramiro de Maeztu y Luis Heintz; se exigirán los distintivos de la DGT y habrá una OTA ambiental. Posteriormente, a partir de 2030, se prohibirá igualmente la entrada de vehículos al interior de esa zona con etiqueta ambiental B. En cuanto al régimen sancionador, se establecerán multas de 90 euros para las infracciones leves y de 200 euros para las graves.

Una vez la normativa obtenga ese plácet municipal, con la zona de bajas emisiones ya en vigor, se abrirá un plazo de unos tres meses para que los afectados puedan inscribirse y obtener las autorizaciones de acceso y paso. A partir de ese momento, la restricción comenzará a funcionar con una especie de periodo de adaptación, es decir, sin sanciones. Y tras ese tiempo de pruebas, se comenzará a operar ya con las multas.

Instalación de cámaras

La ZBE ya tiene instaladas «muchas» de las cámaras «inteligentes» que controlarán el acceso de vehículos al perímetro limitado. En estas jornadas se está avanzando en la colocación de los dispositivos -se han contratado treinta con una inversión de 344.776,86 euros por parte del Ayuntamiento de Vitoria- con los que se multará a los coches que entren sin autorización a esta área de prioridad residencial.

Se trata de avanzadas cámaras de lectura de matrícula que reconocerán los modelos de coche y el tiempo que pasan en el área acotada, así como el número de entradas que realiza al día, a la semana o al año. Podrán captar el entorno para «cazar» a los vehículos que no lleven matrícula o estén en mal estado, y también distinguirán placas a 120 kilómetros por hora.