El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Local caminan por el Casco Viejo de Vitoria. E. C.

Circula en sentido contrario por Vitoria y acaba arrestado por dar un cabezazo a un policía

El detenido, de 28 años, intentó darse a la fuga cuando los agentes de la Policía Local le fueron a dar el alto

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:36

La Policía Local arrestó ayer, miércoles, en Vitoria a un varón de 28 años como presunto autor de un atentado a agentes de la autoridad. Los hechos sucedieron poco antes de las ocho y media de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el Casco Viejo observó como el conductor de un patinete circulaba «en sentido contrario».

Cuando los agentes le fueron a dar el alto para proceder a denunciarle por la infracción de tráfico, refiere el parte policial, el hombre se dio a la fuga. Una vez que fue interceptado por los guardias, el individuo «golpeó con la cabeza» a uno de los policías; por lo que fue detenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio centenar de refugiados malienses se hacina en Vitoria en soportales de Salburua y Gazalbide
  2. 2

    Â«No van a parar hasta matar a mi hijoÂ»
  3. 3

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  4. 4

    Medio centenar de refugiados malienses se hacina en Vitoria en soportales de Salburua y Gazalbide
  5. 5

    Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035
  6. 6 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7 Arrestada una mujer de 26 años en Vitoria por agredir a su pareja
  8. 8 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  10. 10 Las chinches de la colza invaden el pueblo de San Román de Campezo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Circula en sentido contrario por Vitoria y acaba arrestado por dar un cabezazo a un policía

Circula en sentido contrario por Vitoria y acaba arrestado por dar un cabezazo a un policía