Circula en sentido contrario por Vitoria y acaba arrestado por dar un cabezazo a un policía El detenido, de 28 años, intentó darse a la fuga cuando los agentes de la Policía Local le fueron a dar el alto

Nuria Nuño Jueves, 14 de agosto 2025, 12:36 Comenta Compartir

La Policía Local arrestó ayer, miércoles, en Vitoria a un varón de 28 años como presunto autor de un atentado a agentes de la autoridad. Los hechos sucedieron poco antes de las ocho y media de la tarde, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el Casco Viejo observó como el conductor de un patinete circulaba «en sentido contrario».

Cuando los agentes le fueron a dar el alto para proceder a denunciarle por la infracción de tráfico, refiere el parte policial, el hombre se dio a la fuga. Una vez que fue interceptado por los guardias, el individuo «golpeó con la cabeza» a uno de los policías; por lo que fue detenido.