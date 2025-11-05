Cierre por sorpresa de otra clínica estética en Vitoria

Otro centro de estética baja la persiana por sorpresa y deja a los clientes sin completar los tratamientos que habían abonado con antelación. Hace seis ... meses Clínica Internacional cerraba sin dar ningún tipo de explicación, tal y como reveló ELCORREO, dejando una deuda con casi 200 afectados. En el caso de 360Clinics, ubicada en la calle Postas, también son decenas los perjudicados.

La empresa cerró la semana pasada en Vitoria. Aunque antes la sociedad que está detrás de esta cadena, Aquaestética Consultores SL, había procedido de la misma manera con sus centros estéticos de Tenerife, Gran Canaria, Ourense, Vigo, Sevilla, Granada, Madrid, Córdoba, Valencia y Elche. ¿El motivo? Ha entrado en preconcurso de acreedores.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU canaliza a través de su portal web las quejas de los afectados, que están siendo respondidas a través del mismo soporte por la sociedad que está detrás de la clínica. Una cascada de reclamaciones en las que el mayor peso está en la exigencia de recuperar el dinero adelantado. La empresa aclara que, en estos momentos, el proceso se encuentra en 'stand by' precisamente por el procedimiento concursal abierto. Una vez se resuelva, se compromete a responder a cada una de las solicitudes de manera ordenada y segura. Algo que también han transmitido en un comunicado difundido en su página web. Insisten en que quieren «establecer una vía legal, segura y viable que permita atender progresivamente los tratamientos contratados».

En este mensaje 360Clinics también da explicaciones sobre el porqué del cerrojazo. Habla del «contexto crítico» que, asegura, vive «el sector médico estético». Un escenario que se ve «agravado por múltiples factores». Se remonta, incluso, al «impacto estructural» provocado por el covid, que «afectó duramente a nuestra compañía» y del que «no se ha logrado una recuperación plena».

La clínica también achaca el cierre en Vitoria y en otros centros del país a la «reducción drástica del crédito de consumo que ha limitado la capacidad de nuestros clientes para acceder a tratamientos financiados» y menciona el «colapso» de otras cadenas del sector que han generado «desconfianza».

Muchos de los clientes vitorianos han dejado constancia de las dificultades que tienen para contactar con algún responsable de la compañía que les ofrezca explicaciones. En ninguno de los teléfonos de contacto a los que podían dirigirse, tanto de la clínica de la calle Postas como el genérico de la marca, obtienen respuesta. Silencio absoluto.