La clínica ubicada en la calle Postas cerró la semana pasada. Jesús Andrade

Cierre por sorpresa de otra clínica estética en Vitoria

El centro 360Clinics de la calle Postas cierra tras entrar en preconcurso de acreedores seis meses después del cerrojazo de Clínica Internacional

Ania Ibañez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Otro centro de estética baja la persiana por sorpresa y deja a los clientes sin completar los tratamientos que habían abonado con antelación. Hace seis ... meses Clínica Internacional cerraba sin dar ningún tipo de explicación, tal y como reveló ELCORREO, dejando una deuda con casi 200 afectados. En el caso de 360Clinics, ubicada en la calle Postas, también son decenas los perjudicados.

