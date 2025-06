El cierre de un centro de estética en Vitoria deja a los clientes sin tratamientos pagados por adelantado

Una cerrojazo por sorpresa que ha dejado a varios clientes sin completar un tratamiento estético por el que pagaron por adelantado. Al menos ocho personas ... han presentado denuncias desde el pasado marzo en Kontsumobide contra una clínica ubicada en el centro comercial El Boulevard. El mismo tipo de negocio y en el mismo local -aunque con cambio de propietario- que en septiembre de 2024 bajó la persiana tras un concurso de acreedores frustrado.

La anterior clínica Unico fue asumida por una empresa que aparece registrada como Grupo Clinique Vitoria S.L. «Se está en proceso de mediación con la compañía, por lo que aún no se ha resuelto ninguna de las denuncias», explican desde el Instituto Vasco de Consumo. Algunas de las denuncias se circunscriben precisamente al proceso de cambio de titularidad. Esto es, se traspasaron clientes del anterior negocio, pero no se respetaron todas las condiciones. Otras reclamaciones son más recientes y tienen que ver con el nuevo cierre que se habría producido hace unas dos semanas.

Nuria Pereda, que ha denunciado esta situación a EL CORREO, es una de las clientas de este centro estético. Se encontró con la verja bajada el pasado viernes. Y aún no ha recibido explicación alguna. «Fue mi hijo a hacerse el tratamiento y se encontró la clínica cerrada», explicó. «No había ningún cartel, nada. Tampoco nos atienden al teléfono».

Optó por acudir al mostrador de información del El Boulevard. Pero no supieron darle una explicación. «Nos contaron desde la administración del centro comercial que no sabían nada, que a ellos no les habían entregado las llaves del local», añadió. Ella ha tramitado las denuncias tanto en el Gobierno vasco como en la Ertzaintza con el fin de recuperar su dinero.

Más de mil euros

En este tipo de clínicas, lo habitual es pagar por adelantado el tratamiento completo. A Pereda le adeudan 1.053 euros. «Lo mío no es tanto, pero a un amigo mío que contrató un servicio para todo el cuerpo le cobraron casi 1.700 euros», explica.

«Cuando fui a hacer la reclamación al Ayuntamiento me dijeron que era la cuarta que me pasaba por allí», expresó, recalcando para posibles afectados que el lugar para reclamar es el Gobierno vasco y la Ertzaintza. Le han explicado que la titular Grupo Clinique Vitoria S.L. no se encuentra en concurso de acreedores «por lo que podemos denunciar en los dos sitios». Sólo en el supuesto de que diera el paso de iniciar un procedimiento concursal, las reclamaciones tendrían que canalizarse por vía judicial.

«Recomendamos poner una denuncia porque de esta manera se puede sancionar a la empresa», exponen desde Kontsumobide. Eso no implica que se pueda garantizar la devolución de las cantidades previamente adelantadas. Además, recomienda acudir a la entidad bancaria si los afectados han financiado su tratamiento y denunciar también la situación.