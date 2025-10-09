El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ciencias Naturales abrirá en 2028 tras 10 meses de obras en la Casa del Cordón

La Vital dejará el palacio de la Cuchillería a mediados del próximo año y a partir de ahí se redactará el nuevo proyecto museístico

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:09

Comenta

El Museo de Ciencias Naturales abrirá sus puertas en abril de 2028 en la Casa del Cordón. Ese es el cálculo que ahora maneja el ... Departamento de Cultura de la Diputación. En una respuesta remitida al grupo juntero del PP a la que ha tenido acceso EL CORREO, la socialista Ana del Val especifica que el palacio de la calle Cuchillería necesitará diez meses de obras para adaptar unas instalaciones que expondrán parte de una colección que ahora aguanta las estrecheces de la Torre de Doña Ochanda.

