El Ciencias Naturales abrirá en 2028 tras 10 meses de obras en la Casa del Cordón

El Museo de Ciencias Naturales abrirá sus puertas en abril de 2028 en la Casa del Cordón. Ese es el cálculo que ahora maneja el ... Departamento de Cultura de la Diputación. En una respuesta remitida al grupo juntero del PP a la que ha tenido acceso EL CORREO, la socialista Ana del Val especifica que el palacio de la calle Cuchillería necesitará diez meses de obras para adaptar unas instalaciones que expondrán parte de una colección que ahora aguanta las estrecheces de la Torre de Doña Ochanda.

La Casa del Cordón acoge en la actualidad las oficinas de la Fundación Vital, que no tiene previsto salir de allí antes de mediados de 2026 rumbo a sus nuevas oficinas entre las calles Olaguíbel y Estatuto de Gernika, que hace poco han iniciado su construcción. Precisamente, entonces será cuando se empiece a redactar el proyecto museográfico que plasmará sobre el papel las directrices que, en estos momentos, están fijando los responsables políticos y técnicos de la Administración foral, además de establecer el presupuesto y los plazos definitivos.

Porque el cambio de ubicación del Ciencias Naturales pretende aprovechar las nuevas tecnologías y herramientas divulgativas para tratar de destacar una colección que está a la altura del Museo Nacional de Madrid y el Blau de Barcelona. El objetivo no es mostrar sus 650.000 piezas, sino crear un relato para destacar 'tesoros' como es el ámbar de Peñacerrada y la biodiversidad que históricamente ha imperado en el territorio histórico. La Administración foral trabaja ahora en hacer un «relato de nuestra exposición permanente» con los «mensajes a transmitir, conceptos claves, piezas e ideas sobre recursos museográficos mediante los cuales se hace tangible ese relato», se lee en la contestación.

Las obras, en cualquier caso, serán mucho más sencillas de aquellas que se pretendían hacer en el Palacio de Escoriaza-Esquível, que ampliamente superaban los 17 millones y, por eso, se descartaron. Supondrán quitar la tabiquería actual, además de construir peanas, soportes específicos, peanas y elementos que hagan posible que haya colgadas piezas de gran tamaño. También es cierto que habrá que garantizar la accesibilidad a todas sus plantas, pues ahora hay algunas que no están abiertas al público por estar ocupadas por despachos y salas de reuniones.

Los cálculos que maneja la Diputación es que en su futura ubicación se cuadruplique el espacio expositivo que actualmente existe en Doña Ochanda. En total, se quiere contar con 1.412,74 metros cuadrados en su nueva 'casa'.

Hace un año que este periódico adelantó en exclusiva que la Diputación se inclinaba finalmente por la Casa del Cordón y abandonaba la idea de hacerlo en Escoriaza-Esquível por su elevadísimo coste. Sin embargo, «en lo que se refiere al convenio podemos indicar que se está en proceso de concreción de las condiciones de cesión entre las partes», constata Del Val en la respuesta legislativa.

A partir de ahí quedará por delante documentar la colección; la licitación y adjudicar la asistencia para el desmontaje, embalaje, traslado y reubicación de colecciones; la redacción de proyecto museográfico básico y, a partir de ahí, la licitación del proyecto y de las obras. Sobre algunos de estos asuntos, principalmente los que tienen un carácter más interno, ya se está avanzando, pero hay otros que todavía habrá que esperar. También se aprovechará para chequear el estado de las piezas.