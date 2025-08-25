«Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»

El verano político vasco llega este jueves a su fin con el Consejo de Gobierno de Miramar (San Sebastián). Y concluye sin haber encontrado soluciones ... a varios problemas que han protagonizado la actualidad de Euskadi. Entre ellos, las pancartas en recintos festivos en favor de ETA y sus presos y la llegada masiva de inmigrantes malienses a Vitoria. Marisol Garmendia (Zaldibar, 1963) aborda ambos temas en esta entrevista.

– ¿Qué se puede hacer con los inmigrantes malienses que duermen cada noche en las calles de Vitoria?

– Es un tema complejo que hay que contextualizar. Desde julio han pasado por las oficinas de CEAR un poco más de mil personas pidiendo asilo. De ellas, un 28% son malienses, que es un fenómeno absolutamente excepcional. Supone un incremento del 140%. Desde la Delegación del Gobierno hemos tomado medidas, como agilizar las citas con la Policía Nacional, pero con semejante volumen de personas, los recursos en Euskadi están completos.

– ¿Entonces?

– Se ha buscado la colaboración y la interlocución con el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos para complementar esos recursos. Y en ese sentido, cerca de 300 personas han sido desplazadas a diferentes recursos de la red nacional. Y el ministerio, atendiendo a la excepcionalidad de esta situación de los malienses, va a habilitar más plazas en los territorios limítrofes. De hecho, la semana que viene posiblemente saldrá un grupo de malienses de Vitoria a Navarra y Cantabria. Pero como eso posiblemente no sea suficiente, va a habilitar excepcionalmente más plazas en otros territorios que no sean tan cercanos, para sacarlos de la calle una vez de que tengan al menos esa primera cita con la Policía Nacional.

– ¿Así que esta crisis se va a solucionar?

– Sí, lo que pasa es que conforme los vamos sacando de la calle llegan otros. Pero insisto, ya se han trasladado a cerca de 400 personas desde julio, muchas de ellas malienses, a los centros que tenemos de protección estatal. Lo que pasa es que son 10 a una provincia, 15 a otra, de Cádiz a Barcelona. Si estuviera en marcha el centro de refugiados de Arana, en Vitoria, igual no tendríamos este problema.

– Ese recurso en construcción no gusta a mucha gente, empezando por políticos y responsables institucionales.

– Sobre ese centro se han dicho muchas cosas que no se ajustan a la realidad. El centro de refugiados de Arana no es un macrocentro. Tiene posibilidad de acoger hasta 350 personas. Lo que tenemos que tener claro es que las personas van a seguir huyendo de países en situación de guerra, pobreza, de secuelas del cambio climático... Esto no va a ir a menos y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que los recursos que tenemos son insuficientes. Cada día que pasa el centro de Arana es más necesario.

– ¿Con ese centro operativo no se habría dado esa imagen de hombres durmiendo en la calle?

– No, porque tendríamos plazas para poder acogerles en un primer momento y sacarlos de la calle.

– ¿Tenemos aún un problema de convivencia en Euskadi?

– Sí. Después del fin de ETA, la izquierda abertzale tiene que pasar página y dejar de utilizar los espacios festivos públicos para su uso. Seguir ensalzando a personas que están en la cárcel porque han cometido delitos de terrorismo no es ni democrático ni ético. Hay leyes que hay que cumplir y estamos en un proceso diferente, de normalización política.

– Hay gente que no lo ha asumido.

– En ese sentido, echo mucho de menos el compromiso y la valentía política y cívica del lehendakari Patxi López y su consejero de Interior Rodolfo Ares, que en su época decidieron que los espacios festivos públicos no se podían politizar.

– ¿El actual Gobierno vasco no tiene compromiso y valentía para acabar con esta situación?

– Las pancartas y toda la parafernalia a la que nos tiene acostumbrados la izquierda abertzale siguen en nuestras calles, este verano especialmente.

– ¿Es necesario que las instituciones tengan más mano dura?

– Sólo digo que los espacios festivos no pueden manipularse, no pueden ser plataformas de reivindicación y ensalzamiento de los presos. Esto no favorece a la convivencia y está fuera de lugar. La ciudadanía vasca ya pasó esa pantalla y lo que quiere son fiestas en las que todos nos podamos sentir cómodos.

– ¿De quién es la responsabilidad: de quien politiza o del que se lo permite al no actuar con la suficiente contundencia?

– Ambos lados tienen responsabilidad: unos en seguir utilizando partidistamente espacios festivos y públicos y otros en hacer cumplir la ley. En este caso, el Gobierno vasco es quien debe tomar cartas en el asunto y acabar con este tema.

– ¿Qué siente al ver todas esas pancartas que recuerdan como héroes a terroristas?

– Es doloroso, también por la parte que significa de falta de madurez política. Los presos de ETA están en la cárcel por haber cometido delitos vinculados con el terrorismo.

– En el caso concreto de 'Txiki' y Otaegi, desde la izquierda abertzale se defiende que su partido, el PSE, ensalza la figura de Mario Onaindia, quien tuvo un pasado en ETA.

– Vamos a ver. Mario Onaindia tomó una decisión absolutamente relevante: renunció y condenó la violencia y la rechazó como arma política. Que yo sepa, a quien intentó hacer eso, ETA lo hizo desaparecer, lo ejecutó directamente aplicando la pena de muerte. La diferencia es sustancial.

– Le molesta esa comparación.

– Profundamente. Aquí algunos aún no han reflexionado y reconocido que no se debió matar a nadie, que matar no es lícito, que ninguna ideología ni patria lo merecen.

– ¿Se está queriendo abrir un debate sobre el papel de ETA durante el franquismo?

– Esa es una estrategia de la izquierda abertzale para blanquear a ETA. Y no hay una ETA buena y otra mala. ETA nunca defendió la libertad de los vascos ni la democracia. Es curioso. El Gobierno de España está conmemorando y celebrando los 50 años de libertad en este país con infinidad de actos y reconocimientos a la gente que defendió y luchó contra el franquismo desde la no violencia. En mayo se celebró uno en Bilbao con un homenaje a los movimientos vecinales. Y no vi en él a nadie de EH Bildu. Ni en ese ni en ningún otro. No están, ni se les espera.

– Esa formación de la que habla es socia de su partido en Madrid. ¿Es compatible?

– EH Bildu está haciendo un camino. Y al mismo tiempo que apoya al Gobierno de progreso en España, le exigimos que siga avanzando en ese camino. Lo está haciendo, pero hay pasos que todavía tiene que dar. Y uno fundamental: decir que matar estuvo mal y que ETA no fue una organización de liberación.

– ¿Por qué el PSE votó en contra en el Parlamento vasco de incorporar un régimen sancionador a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas para, por ejemplo, multar a quien cuelgue una pancarta en favor de ETA?

– Lo que tenemos que hacer es aplicar el sentido común y la ley para favorecer la convivencia y la no utilización de los espacios festivos públicos de manera hiriente.

Deslegitimar a la Ertzaintza

– ¿La sociedad vasca tiene un problema con cierta parte de la juventud que no reconoce la legitimidad de la Ertzaintza o se cree con la autoridad para expulsar a vecinos de un recinto festivo por ser policías?

– Son los de siempre. Afortunadamente, una minoría. Son los cachorros de la izquierda abertzale que no asimilan los fundamentos de la democracia y el Estado de Derecho en el que vivimos. Posiblemente sea un problema del sistema educativo, de la educación que reciben en sus casas, en su entorno... Viven en una situación económica holgada, pertenecen a las clases medias e incluso altas de esta sociedad pero tienen un problema de falta de cultura democrática.

– EH Bildu y alguna de sus alcaldesas también han cargado contra la Ertzaintza, deslegitimándola.

– A algunos dirigentes de EH Bildu les falta madurez democrática. Son representantes electos amparados por las leyes del Estado democrático y tienen a su mando a la Policía Local. Lo que no vale es ser alcaldesa o parlamentario, cualquier cargo público, y aceptar las reglas democráticas para lo que nos conviene y para lo que no nos conviene, no. Todas las Policías, todas, son fuerzas democráticas que están al servicio de la ciudadanía.