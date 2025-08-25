El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La delegada del Gobierno de España en Euskadi posa en el centro de San Sebastián, con el Kursaal de fondo. Lobo Altuna.
Marisol Garmendia | Delegada del Gobierno en Euskadi

«Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»

La dirigente socialista reclama al Gobierno vasco que «tome cartas en el asunto para acabar con los carteles de ETA en los recintos festivos»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:27

El verano político vasco llega este jueves a su fin con el Consejo de Gobierno de Miramar (San Sebastián). Y concluye sin haber encontrado soluciones ... a varios problemas que han protagonizado la actualidad de Euskadi. Entre ellos, las pancartas en recintos festivos en favor de ETA y sus presos y la llegada masiva de inmigrantes malienses a Vitoria. Marisol Garmendia (Zaldibar, 1963) aborda ambos temas en esta entrevista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en un accidente «grave» entre una moto y un turismo en Zigoitia
  2. 2

    Asesinato en una tienda de golosinas
  3. 3

    Las 18 mejores vistas de Rioja Alavesa
  4. 4

    Cuando no saber dónde está Vitoria te cuesta la nacionalización
  5. 5

    Las 18 mejores vistas de Rioja Alavesa
  6. 6 Una noche con David Guetta en la discoteca que revoluciona Ibiza
  7. 7

    Vitoria tiene el doble de bancos que hace 10 años pero invierte menos en arreglarlos
  8. 8 Bomberos de Agurain y ertzainas rescatan a un caballo en las campas de Urbia
  9. 9

    ¿Está África discriminada (también) en los mapas?
  10. 10

    La cifra de autónomos extranjeros se duplica en la última década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»

«Con el centro de refugiados de Arana no tendríamos esta crisis con los malienses»