La cena de Navidad en Vitoria que acabó en un ataque sexual

La reunión familiar acabó en una denuncia por «agresión sexual». El día de Navidad de 2022, un encuentro entre varios parientes y amigos en un ... domicilio de Vitoria acabó de forma abrupta y con un invitado en un calabozo de Aguirrelanda. «Llegó muy pasado», rememoran en la Policía Local sobre aquel arresto, que data del 25 de diciembre de ese año.

Una asistente, familiar directa de la entonces novia del sospechoso, le denunció por «tocamientos» e «insinuaciones sexuales», entre otras incriminaciones. El juzgado de guardia decretó una orden de alejamiento y ayer miércoles, casi tres años después, la Audiencia Provincial de Álava celebró la vista oral.

De salida, la fiscal Andrea Suárez pedía siete años de cárcel y 12.000 euros para el encausado, un varón de mediana edad y sin antecedentes penales de ninguna clase. Sin embargo, como suele suceder en estos procesos penales, las horas previas maduraron un frenesí de llamadas y encuentros entre las partes personadas. En este contexto, minutos antes del inicio de la vista hubo acuerdo.

Periodo de prueba Si deja de pagar a su víctima o delinque en los próximos tres años irá directo a Zaballa

La letrada de la defensa, Rosa Ana Lejarcegi, obtuvo la aprobación de su patrocinado para que, a cambio de declararse responsable de «un delito contra la libertad sexual», le concedieran una sustancial rebaja. Así, la pena definitiva quedó en dos años de prisión que no cumplirá si «no vuelve a delinquir en los próximos tres años», una indemnización de 3.500 euros para la víctima y el veto de acercarse o comunicarse con ella hasta el próximo otoño.

«La más beneficiosa»

Como le recordó el presidente de la sala, el magistrado Jesús Poncela, este castillo de exigencias caerá si delinque de nuevo antes de octubre de 2028 o si deja de pagar alguna cuota mensual de la responsabilidad civil. «Empieza usted un plazo de prueba», le delimitó.

Para tan beneficiosa sentencia de conformidad, este condenado finalmente por «un delito contra la libertad sexual» contó con un as en la manga. Los hechos ocurrieron cuando estaba vigente la desafortunada ley del 'sólo sí es sí', aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios.

Y ésta fue la norma aplicada ayer en la principal sala de vistas del Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. ¿Por qué? «Por ser la más beneficiosa», acotó la fiscal Suárez.