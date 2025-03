Los casos de autismo se triplican en Álava en los últimos cuatro años

El 2 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, un trastorno cuya detección se encuentra al alza en Álava. Así ... lo afirma Natalia Rojo, gerente de Autismo Araba, que atiende a más de 500 familias y que en 2024 gestionó más 2.500 consultas de niños de entre 6 y 17 años que les llegaron derivados de la Unidad de Psiquiatría Infantil de Osakidetza y a los que imparten terapia en el seno de una asociación que cuenta con 55 trabajadores fijos.

«El crecimiento de los diagnósticos está siendo descontrolado. Desde septiembre nos han llegado 75 casos nuevos y en los últimos cuatro años hemos triplicado el número de familias a las que atendemos. Necesitamos más personal e implementar cada vez más actividades y el incremento del presupuesto no va al mismo ritmo que el de los diagnósticos», asegura Rojo sobre una asociación que también gestiona dos centros de atención diurna para personas con trastornos del espectro autista (TEA) de 21 a 64 años.

Para explicar este crecimiento exponencial de los diagnósticos, Autismo Araba se tiene claro que actualmente las alarmas se encienden con mayor facilidad y más pronto que hace unos años, cuando detectar este trastorno no era tan sencillo.

Gala benéfica Autismo Araba recaudará fondos con una cena el 4 de abril para sufragar las colonias de verano

«En muchas ocasiones son los propios padres los que ven algo que no les cuadra, pero en las escuelas infantiles, los colegios, en atención temprana o los pediatras están muy atentos y cuando detectan algún rasgo nos lo mandan», relata. El mayor número de casos es de niños, pero también los hay de adolescentes que en esa edad tan difícil «afloran rasgos» de autismo, pero también «padres que se reconocen en sus hijos cuando son diagnosticados» o «mujeres que se han creado un personaje para ser lo que la sociedad esperaba de ellas».

Precisamente, Rojo destaca que en los supuestos infantiles es mucho más sencillo realizar un diagnóstico que en quienes ya son mayores. «Cada vez se detecta más y más pronto y eso es muy positivo porque tienen la posibilidad de acudir a atención temprana, donde hacen una labor tremenda que ayuda a los pequeños a evolucionar muchísimo».

¿Y cómo llegan las familias a Autismo Araba? «Rotas», afirma tajante. «El diagnóstico de un hijo con TEA es un duelo que sus allegados tienen que pasar. Y hay que asumir que no está enfermo y que, por tanto, no se va a curar. Tiene un trastorno con el que ha nacido y con el que se va a morir», asegura. Además, cada caso es un mundo y no hay nada escrito de antemano. «No les puedes prometer nada:no sabes si va a aprender a andar, a hablar, a leer, si va a poder estar sentado o va a dejar de autoagredirse o te va a dar un beso».

«Hay miradas que matan»

Además, las vidas de estas familias se pueden ver socialmente alteradas por el rechazo de la enfermedad ante un trastorno que no es visible como lo pueden ser otros, denuncia la gerente de Autismo Araba. «Aveces no hace falta ni siquiera un comentario porque hay miradas que matan. Y hay familias que dejan de hacer vida social porque no quieren pasar por ciertas situaciones, por ejemplo que su hijo pegue, y se sienten rechazadas».

Para mejorar la atención a todos las personas a las que tratan, la asociación ha organizado una gala benéfica el próximo 4 de abril, en la que reconocerán también a Fundación Vital, la Federación Alavesa de Fútbol y Arantxa Jauregi (Berritzegune). Una cena en el restaurante Andere –tiene un coste de 55 euros y también se pueden realizar donaciones– cuya recaudación íntegra irá destinada a la contratación del personal necesario para desarrollar las colonias de verano. «Es una de las actividades más importantes del año y requieren mucho personal porque hace falta un monitor por niño o uno por cada dos como mucho. Además, el autismo no trabaja con voluntarios porque el perfil de persona es muy referencial y necesita que siempre sea la misma para que no haya inseguridad», concluye la gerente de la asociación.