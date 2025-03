«Canté ante el Papa tras un infarto, mejor morir en el Vaticano que en el hospital»

Es una leyenda de la canción popular y ahí sigue. Albano Carrisi (Cellino San Marco, 1943) no piensa parar. Entre sus proyectos vitales aparecen conciertos, ... festivales y 'bolos' por todo el mundo. Avanza que el 24 de mayo volverá a formar el icónico dúo con Romina Power en Madrid y hasta tiene programada allá por septiembre una actuación en la Plaza Roja de Moscú ante el mismísimo Vladimir Putin, con el deseo de que la guerra haya acabado para entonces.

Albano, de nombre artístico Al Bano, llega a Vitoria como una de las estrellas invitadas para cantar de manera altruista en el Amusufest. Esta gala solidaria se celebra hoy en el Buesa Arena (desde el mediodía a la madrugada) y su objetivo consiste en recaudar fondos que se destinarán a la labor que realiza la ONG Aztivate Foundation en Kenia y apoyar los proyectos de Afaraba, la Asociación Alzheimer y otras demencias de Álava. Los presentadores Paula Vázquez e Iñigo Aguirre guiarán una velada en la que también tocarán grupos como Los Secretos, Filiu y Cía y La Trama. Los interesados en reservar una mesa o aportar dinero en una fila 0 pueden informarse en amusufest.com.

Al Al Bano artista le importa bien poco que sea una gala solidaria, un concierto multitudinario o en la ducha. Más allá de que cantar le «apasiona» y subirá a un escenario hasta que «muera» se considera un profesional. Además, de ninguna manera está dispuesto a defraudar a un amigo, un productor de televisión, quien le convenció para estar aquí. Ayer atendió a ELCORREOjusto antes de ir a ensayar y dando muestras de una energía inagotable.

– Desde luego, entre sus planes no está la retirada. ¿De dónde surge esa pasión por cantar?

– A mí nadie me enseñó, yo mismo aprendí. Pero mi madre cantaba y tenía una voz increíble, una voz de soprano. Y hasta cuando ya era viejecita, yo volvía del trabajo, de una gira, y le pedía que me cantara.

– ¿Es cierto que su nombre, Al Bano, tiene que ver con la II Guerra Mundial?

– Cierto. Mi papá estuvo en la II Guerra Mundial en Albania. Siempre me decía que nunca había matado a nadie. Cuando le ordenaban disparar, disparaba al cielo. 'Si esa gente no me ha hecho nada, ¿por qué tengo que matarles?'. Una granada mató a las dos personas que estaban a su lado y decidió fingir que estaba malo para huir. Lo apartaron de la guerra y le salvaron la vida los albaneses. En un mes se casó. Luego volvió a la guerra y cuando mi mamá le llamó para decirle que estaba embarazada, él le dijo que tenía que llamarme Albano y que eso nos daría suerte. Tenía razón.

Actuación estelar «Me dio un infarto y decían que era peligroso ir a actuar ante el Papa. Mejor morir en el Vaticano que en el hospital»

– ¿Se canta mejor en pareja o en solitario?

– Yo canto en pareja, con un cuarteto, en solitario… La música es compartir.

– Durante años hemos conocido a Al Bano y Romina Power.

– Alto, alto. Yo nací como solista. Por casualidad, hicimos una canción que se llamaba 'Arena blanca, mar azul' a dúo con Romina y fue un éxito en España. Y nos llamaron para ir a Eurovisión con 'We'll live it all again', la canción fue número uno en el mercado francés durante cinco años.

– ¿Cómo conoció a Romina?

-En 1967, la conocí en el rodaje de una película. No sabía quién era. Cuando la vi la primera vez, me pareció la típica americana. Cuando terminaban las tomas, todos se iban cerca del director, y yo me marchaba a encontrar a mi Romina. Yo la veía, al principio, como a una hermana, pero los últimos tres días fue un amor increíble. Al cuarto, me marché a actuar a Bolonia y el quinto día murió el amor, los americanos son así.

– ¿Y cómo resucitó?

– Hicimos otra película juntos, y parecía que éramos dos extraños. Yo estaba interesado en ella, pero a ella no le interesaba yo.

Una pasión «Yo canto en pareja, con un cuarteto, en solitario... La música es compartir»

– ¿Cuándo surge la pareja?

– Leía cosas de Romina para saber si estaba en Los Ángeles, si hacía películas... Y un día, durante otro rodaje, yo estaba en un hotel y el conserje me dice que tengo un mensaje de Romina. Luego me llama ella para comentar que estaba en Roma y quería verme. El corazón se me salió del cuerpo. Di un salto de alegría. Nos encontramos esa noche y no nos separamos durante treinta años. Ha sido una unión muy fuerte. Y surgían canciones desde el alma.

– Los temas de hoy, ¿surgen desde el alma o desde un algoritmo?

– Hay proyectos musicales que son más hijos de un ordenador que de un ser humano. Y también funcionan. Ahí el talento radica en conocer muy bien este aparato (señala el móvil).

– Las letras del reguetón actual hablan de sexo, de calentones... ¿dónde queda el amor?

– Se murió.

– Hablemos de la fe.

– Descubrí la profundidad de la fe cuando me pasó todo lo que me pasó en los años 90. La pérdida de mi hija, se rompe mi matrimonio, mi papá pierde la vista por un error médico... Me enfadé con Dios y le juzgaba. Pero empecé a leer sobre la cristiandad y me di cuenta de que estaba en un error. También Dios perdió a su hijo. La mejor y más verdadera religión es la cristiana.

– Habrá conocido a varios Papas...

– Conocí muy bien a Juan Pablo II, canté siete veces para él.

– ¿Al actual le conoce?

– Sí. Ya he cantado cuatro veces para él. Tenía que cantar en la fiesta de Navidad y me dio un infarto. Cinco días después de la operación, les dije que tenía que ir donde el Papa. Me dijeron que era peligroso. Pero mejor morir en el Vaticano que en el hospital.