El 85% de los candidatos aprueba la OPE para personas con discapacidad

La primera oposición pensada en exclusiva para personas con discapacidad intelectual que organiza el Ayuntamiento de Vitoria se ha saldado con un elevado índice de ... aprobados. El 85% de los aspirantes ha superado las dos pruebas a las que se enfrentaban, reveló ayer el concejal de Función Pública, a preguntas de la concejala del PP Marta Alaña.

Estaban en juego 16 puestos de funcionario y fueron un total de 162 los aspirantes a alguno de ellos. Aprobaron 138 y suspendieron 27, aunque de esos diez fueron descalificados por no acudir al segundo de los exámenes.

Las bases, el temario y las mismas pruebas se redactaron en lectura fácil y el proceso selectivo «se ha llevado a cabo en todo momento atendiendo a los principios de mérito, capacidad e igualdad entre todas las personas aspirantes», indicó Armentia.

Reclamaciones

Claro, que como en todas las opes ha habido peticiones de impugnación de preguntas, quejas y sugerencias. Así se han presentado 133 reclamaciones a la segunda prueba del primer ejercicio de tipo test, pero también otras relacionadas con la complejidad de las preguntas, a las que se ha ido dando respuesta. Además se ha pulsado la opinión de asociaciones vinculadas a la atención a las familias y personas con discapacidad intelectual y en general han hecho una valoración «muy positiva» de todo el proceso.

Antes de incorporarse a sus puestos de trabajos, los futuros funcionarios conocerán los tipos de trabajo y tareas que van a desempeñar. Para tener «una incorporación y desarrollo laboral exitoso» contarán con el apoyo de un profesional merced a un acuerdo con Lanbide. Ocuparán puestos de auxiliar de servicios, con lo que orgánicamente dependerán de Departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria.