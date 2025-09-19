El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento de los exámenes que se celebraron en mayo. Igor Martín

El 85% de los candidatos aprueba la OPE para personas con discapacidad

Se presentaron 162 opositores para 16 puestos. Es la primera prueba exclusiva para ellos de esta envergadura que se hace en Vitoria

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

La primera oposición pensada en exclusiva para personas con discapacidad intelectual que organiza el Ayuntamiento de Vitoria se ha saldado con un elevado índice de ... aprobados. El 85% de los aspirantes ha superado las dos pruebas a las que se enfrentaban, reveló ayer el concejal de Función Pública, a preguntas de la concejala del PP Marta Alaña.

