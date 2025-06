Cambios horarios en el Azkena: se adelanta la actuación de Dead Kennedys y se retrasa la de Cherie Currie Los conciertos de Thee Scarecrows AKA y The Sex Organs se demoran media hora y se iniciarán a las 20.30

Dead Kennedys, The Chesterfield Kings y Cherie Currie, tres de los grupos del festival vitoriano.

Ramón Albertus Viernes, 13 de junio 2025, 10:45 Comenta Compartir

A menos de una semana de su celebración, el Azkena Rock Festival de Vitoriaha anunciado algunos cambios horarios que afectan a diferentes actuaciones repartidas entre el viernes 20 de junio y el sábado 21. Desde la promotora Last Tour indican que por razones logísticas y de producción se ha optado a modificar la hora de inicio de algunas actuaciones. El escenario 'La Salve' del sábado reordena su programación. The Chesterfield Kings tocarán a las 19.20, seguidos por Dead Kennedys a las 21.00 y Cherie Currie, ya de madrugada, a la 1.50.

Ampliar

Por su parte, en el espacio Trashville, los conciertos de Thee Scarecrows AKA (viernes 20) y The Sex Organs (sábado 21) retrasan su inicio media hora y comenzarán finalmente a las 20.30 horas. Será en la carpa llamada 'Trash a Go Go'. Este anuncio viene acompañado, además, de una novedad para la jornada del jueves 19 en la carpa Rathole (Trashville), que acogerá una emisión en directo de 'El Sótano', veterano programa de Radio 3.

De esta manera queda el cartel de la cita roquera definido en una edición que cuenta con leyendas como la propia Cherrie Curie o John Fogerty, grupos esenciales para entender el rock ochentero estadounidense como Dinosaur Jr. y pioneros del punk como The Damned y John Lydon.

Ampliar

También el centro de la capital alavesa vivirá la onda expansiva del festival con la actuación a la hora del vermú el próximo viernes 20 de junio de Laurie Wright, un cantautor londinense que ha conquistado a figuras como Liam Gallagher y Pete Doherty con sus álbumes. Y el sábado 21 de junio, con el trío británico Kitty, Daisy & Lewis.

Los abonos para el festival mantienen un precio de 170 euros (700 euros en el caso de pase 'cuadrilla' para 6 personas). Por su parte, las entradas individuales para el viernes y el sábado tienen un coste de 75 euros, mientras que la del jueves tiene un precio de 50 euros.