La calle Dato estrena su renovada iluminación

La calle Dato está a punto de completar su transformación para convertirse en una vía más luminosa, tal y como venían reclamando desde hace tiempo ... vecinos, comerciantes y hosteleros. La arteria más céntrica de Vitoria ya ha rebajado su oscuridad después de que el Ayuntamiento haya modificado el tipo de luminarias y las haya aumentado. Ese cambio promete ser aún más visible en las próximas semanas una vez que los operarios municipales hayan culminado la poda en profundidad que se está realizando en todos los magnolios.

Ahora bien, las consecuencias de esa modificación en la iluminación ya son visibles para los locales de la zona. Patricia García, gerente de la asociación de comerciantes Gasteiz On, subraya que ésta «era una reivindicación histórica» y que «la clientela ya está agradeciendo la inversión».

Asimismo, algunos de sus asociados como la tienda multimarca Fifty creen que «la iluminación ha mejorado porque no es excesiva», pero sí hace que la situación de la calle sea mejor. Algo en lo que coincide Leire Zulueta, de la farmacia ubicada en el número 24 que, no obstante, ve como inconvenientes que «han quitado aparcabicis para las obras» -en las que ha sido necesario ejecutar una nueva canalización eléctrica subterránea para alimentar los nuevos puntos de luz- y que ahora «es más complicado que los repartidores aparquen».

Esto se explica porque antes las farolas que ocupaban la calle eran de un modelo doble y ahora, además de ganar 35 nuevos postes, se ha apostado por el modelo Fernado VII de un solo farol hasta dejar 52 individuales.

Para la luminotécnica vitoriana Susana Malón «el proyecto está fenomenal» y la colocación de los puntos lumínicos es «estratégico». Ahora «hay uniformidad en la calle, no hay sombras y la luz no deslumbra. Es como una alfombra», ejemplifica.

En este sentido, destaca que para cubrir la bombilla se ha empleado un cristal especial (en su argot se conoce como «opalizado») que suaviza la luz LED blanca y hace que no resplandezca. «La iluminación es mucho mayor, no puede haber quejas con el cambio. Las luces anteriores iluminaban las fachadas, el cielo... y ahora la luz se dirige hacia la calle, hacia donde tiene que ser», remata la experta.

Ampliar El desbroce de los árboles ha comenzado a la altura de la calle Manuel Iradier. I. Aizpuru

Visibilidad en las fachadas

No obstante, al igual que apuntan los vecinos de la zona, Malón confía en que «con las podas va a mejorar mucho». Este desbroce comenzó el lunes a la altura de Manuel Iradier y se alargará «unas tres semanas», calculan los operarios encargados del trabajo. Esos cortes se realizarán en profundidad porque «hace cerca de 8 años» que no se realizaban. Según concretan portavoces municipales del departamento de Espacio Público, «las actuaciones se resumían a una pequeña poda en fiestas por el paso de la Virgen». Así que, comerciantes y vecinos también insisten en la necesidad de que el mantenimiento de los árboles se haga con más frecuencia.

La concejala Beatriz Artolazabal (PNV) asegura que «ganamos en luminosidad y seguridad y recuperamos la visibilidad de las fachadas. La calle Dato es una de nuestras principales cartas de presentación y queremos que luzca como se merece, más clara, amable y bonita».