La arteria más céntrica de Vitoria ha ganado 35 farolas nuevas y, además, se ha cambiado el modelo doble por postes individuales. Igor Aizpuru

La calle Dato estrena su renovada iluminación

Los comerciantes de la zona celebran el cambio, que será más visible en las próximas semanas tras una poda en profundidad de todos los magnolios

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La calle Dato está a punto de completar su transformación para convertirse en una vía más luminosa, tal y como venían reclamando desde hace tiempo ... vecinos, comerciantes y hosteleros. La arteria más céntrica de Vitoria ya ha rebajado su oscuridad después de que el Ayuntamiento haya modificado el tipo de luminarias y las haya aumentado. Ese cambio promete ser aún más visible en las próximas semanas una vez que los operarios municipales hayan culminado la poda en profundidad que se está realizando en todos los magnolios.

