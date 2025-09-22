El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La entrada al Centro Penitenciario de Álava. Rafa Gutiérrez

Un cajero automático en la cárcel de Zaballa

Se instalarán este año máquinas inteligentes para gestionar el dinero en efectivo en los centros penitenciarios de Álava y Bizkaia

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:17

Los cajeros automáticos llegan a la prisión de Zaballa para agilizar los trámites que impliquen la retirada o el ingreso de efectivo. Estas máquinas inteligentes, ... que ya funcionan en el penal de Gipuzkoa, se instalarán en las cárceles de Álava y Bizkaia y permitirán entregar dinero a los reclusos que tengan salidas autorizadas o a las familias de internos que cuenten con peticiones de pago debidamente aprobadas. Hasta ahora, estas gestiones entrañaban cierta complejidad y debían realizarlas los funcionarios. Se espera que con la nueva tecnología se agilicen las diligencias.

