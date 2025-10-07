El Instituto Cervantes recibe el legado del escritor vitoriano Ignacio Aldecoa Su familia dona un grabado dedicado a Gaite, varias instantáneas y ejemplares en el centenario del nacimiento del gran narrador alavés

Ramón Albertus Martes, 7 de octubre 2025, 09:58 | Actualizado 10:20h.

La memoria de Ignacio Aldecoa (Vitoria, 1925-Madrid, 1969) sigue viva en el centenario de su nacimiento. Así se ve reflejado en la exposición dedicada al gran maestro del cuento en la Casa de la Cultura de la ciudad -que se puede ver hasta el 15 de octubre- y este lunes en un acto en el Instituto Cervantes de Madrid. Allí, su única hija Susana Aldecoa entregó algunos ejemplares de sus obras, un cuadro dedicado a Carmen Martín Gaite y varias fotografías que fueron depositados en la Caja de las Letras. En concreto en la caja número 1203. La entrega de este legado in memoriam estuvo presidida por el director del Cervantes, Luis García Montero. A Susana le acompañó el Premio Cervantes Luis Mateo Díez, que actuó como testigo de honor.

«La creatividad de Aldecoa forma parte ya de nuestra historia y su legado», resaltó García Montero durante su intervención. Entre esos objetos más curiosos que se han depositado se encuentra un cuadro compuesto de diferentes grabados de ardillas y que Aldecoa dedicó a su amiga Carmen Martín Gaite. «Carmen, las ardillas son los únicos animales aceptables de mi zoo. Las ratas, los reptiles y los animales inmundos son los que más abundan. Saludos a Rafael», se leía en la inscripción. Asimismo, la familia del autor ha entregado una carta náutica con la que Aldecoa imaginó pasajes de su novela 'Gran Sol'.

Ampliar El legado depositado en el Instituto Cervantes. Instituto Cervantes

Varias fotografías familiares del autor y con amigos completan el contenido. Entre esas instantáneas se puede ver al escritor vitoriano junto al cineasta Mario Camus, que adaptó algunos de sus cuentos y novelas, o paseando en Nueva York junto a su mujer, Josefina Aldecoa. Una instantánea tomada en la ciudad estadounidense también preside la exposición en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

No es el único acto de homenaje al gran escritor vitoriano. Este otoño, la Biblioteca Nacional de España presentará la muestra 'Ignacio Aldecoa y la generación de los cincuenta' y 'Carmen Martín Gaite (1925-2025). Un Paradigma de mujer de letras', que conecta el enorme legado literario de dos grandes amigos.