«Tenemos una burocracia excesiva, en dos años no hemos avanzado en nada»

Un cambio climático galopante, la crisis del vino, los aranceles... Al campo alavés se le acumulan los retos, pero a ojos de Edurne Basterra (Agurain, ... 1975) la principal amenaza tiene nombre y apellidos: burocracia. «Me está decepcionando mucho la clase política», confiesa.

– Álava no está padeciendo incendios, pero sí ha tenido las lluvias constantes de primavera, la dana de julio y unos últimos días de calor extremo. ¿Está sufriendo el campo los efectos del cambio climático?

– Bueno, no es cosa de este año. Llevamos varios con sequías incipientes o lluvias constantes. Es evidente que tenemos un cambio climático encima y que tenemos que jugar con ello. No tenemos la llave del tiempo, tenemos que aclimatarnos a un cambio que nos está haciendo mucho daño en el sector primario.

– Le pregunto por cultivos concretos. La campaña del cereal ya parece que ha ido mal.

– Ha habido entre un 10% y un 15% de merma. Con las lluvias de invierno en algunas fincas no se pudo sembrar cereal. Se ha sembrado girasol y también habrá que tenerlo en cuenta, pero ha habido una merma.

– Una de las próximas paradas, en octubre, será la cosecha de la remolacha.

– Se han sembrado muchísimas menos hectáreas. Azucarera cierra la planta de Miranda y hay que llevar toda esa remolacha a Toro. Hay incertidumbre entre los agricultores, porque este año se han comprometido con ellos a pagar el desplazamiento, pero no se sabe para años siguientes. Hay preocupación y tampoco es un cultivo que se apoye desde las instituciones. Hay que buscar opciones y alternativas.

– ¿Se va a perder mucha rentabilidad?

– Bueno, rentabilidad... Es un cultivo al que darle muchas vueltas, porque va a pasarlo mal o incluso a desaparecer.

– ¿Cómo está el viñedo? El enemigo hasta ahora era el mildiu, pero el calor tampoco es bueno.

– Ahora puede venir botritis. O sea, que la fruta se pudra en la viña. Veníamos de años complicados, pero este ha sido el no va más.

– ¿Puede ser esta vendimia aún más corta que la de 2024?

– Se prevé que haya menos uva. Hubo menos floración en primavera y luego ha venido pedrisco, el mildiu, la dana, temperaturas altas... Se estima que habrá menos producción.

– El año pasado se habló de que una vendimia corta ayudaría a eliminar excedentes, pero las exportaciones de vino de Rioja han bajado un 8% en el primer semestre y en el mercado nacional también ha caído un 1,52%.

– El consumo del vino está bajando a nivel mundial. Las barricas y los depósitos de las bodegas no han bajado aunque se ha metido menos uva. Es algo que se tiene que controlar desde la denominación.

– Su organización fue la única que votó en contra de la elección de la nueva presidenta de la DOCa Rioja. ¿Es un primer toque de atención a Logroño?

– Hay que actualizarse y mirar lo que están haciendo en otros sitios. Al sector del vino hay que darle aire fresco si queremos que siga adelante. Creo que hay muchos 'dinosaurios' en muchas mesas.

Tractoradas de 2024 «Hubo formaciones políticas que quisieron usarnos, pero no entramos en ese juego»

– ¿Hacia dónde cree que debe ir la DOCa?

– Creo que hay que escuchar a los productores. Ahora tenemos dos chavales, Ander Iglesias y Loyola Martinez de Cañas, que son súper válidos, con ideas nuevas y renovadas. Hay que escuchar a la gente joven. Y si quieren implicarse, abrirles las puertas. Y no querer hacer lo mismo de siempre, estar todo el día sentados en el mismo sillón. Eso nos lleva a repetir los mismos errores.

– 'Viñedos de Álava' parece haber entrado en vía muerta. Sin esa opción, ¿qué margen tiene Rioja Alavesa para diferenciar sus vinos?

– Los vinos de Rioja Alavesa tienen una calidad excepcional, y eso se tiene que poner en valor de alguna manera. Entiendo que dentro de la denominación, Rioja Alavesa suma y que a la comarca estar dentro de Rioja también le suma. Pero no puede ser que haya vinos con la misma denominación y que en el supermercado se vendan a dos euros una botella y veinte euros otra botella. No es el mismo producto. Y se está metiendo todo en el mismo saco. Tiene que haber diferenciación.

– ¿Los aranceles van a ser la puntilla para el sector?

– Bueno, el problema va a ser las exportaciones de vino y aceite, pero también todo lo que viene de fuera va a venir más caro.

– Los fertilizantes, por ejemplo.

– Bueno, ahí ya tenemos un problema. En Egipto cerraron plantas de urea hace unos meses. Tenemos problemas, vamos a tener problemas de materias primas y las que haya van a ser carísimas.

– ¿Cómo se encuentra el sector ganadero?

– El problema que veo yo es la excesiva burocracia que tenemos.

– ¿Persiste ese problema?

– Sí. Y luego está el tema del lobo.

– Pero su protección a nivel nacional ya se ha eliminado.

– Sí, pero hay que sacarlo del catálogo de especies protegidas del País Vasco. Y luego tenemos un decreto de indemnizaciones que llevamos con él desde diciembre de 2023 y aún no se ha actualizado. Tenemos muchas cosas por hacer y va todo tan lento... En dos años nos hemos avanzado nada. El lobo te mata a un animal y vas a cobrar en un año. La administración es garantista, pero... ¿para quién? Para el sector, no, porque nosotros y nuestros animales tenemos la costumbre de comer todos los días. Imagínate tener un sueldo y cobrar de aquí a un año.

– El campo se movilizó con fuerza en 2024, pero ahora llevamos tiempo sin ver tractoradas. Sin embargo, usted dice que en dos años no se ha avanzado nada con las administraciones.

– Es que va muy lento. A mí me hace mucha gracia. Un ejemplo: con un problema con el pedrisco, salen las administraciones en los medios diciendo que van a dar una ayuda. A la semana siguiente dicen que hay que sacar una orden. Eso lleva dos meses. Sacan la orden. Entre plazos y solicitudes, seis meses más. Para cuando te dicen si te dan la ayuda ha pasado un año. Y ellos han anunciado tres veces que van a dar ayudas. Hay veces que me pregunto: ¿Y todo para qué? ¿Para que salgan en la foto a decir: 'Mira qué buenos somos que os vamos a dar una ayuda'? ¿Por qué no hacen todo a la vez? No tardes un año o dos.

Aranceles «Las exportaciones serán un problema, pero también se van a encarecer materias primas como los fertilizantes»

– ¿Eso no justificaría nuevas protestas?

– Creo que tenemos que empezar a espabilar.

– O sea, que podemos ver movilizaciones en otoño.

– No sé qué podemos esperar, pero las cosas tienen que cambiar, porque así no podemos seguir. No creo que las cosas estén calmadas, a mí me da la sensación de que la gente está cansada. Los problema son los mismos que hace dos años o peor, pero la gente está cansada ya de tirar. ¿Y para qué, si no conseguimos nada? Ha cambiado el Gobierno, pero... ¿qué hemos conseguido? ¿Habrá que salir a la calle? Pues igual, sí. ¿Habrá que pelear en los despachos? Seguramente. ¿Habrá que salir en los medios para protestar y decir que no estamos de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas? Es muy bonito salir en prensa y decir que vamos a ayudar al sector, pero la realidad es que las ayudas no llegan o llegan muy tarde.

– Le noto particularmente frustrada con la clase política.

– Me está decepcionando mucho, sinceramente. Es muy fácil hablar, pero creo que hay que dejar de hablar tanto y hacer más cosas.

– ¿Está más cansada que cuando cogió esto en 2023?

– Sí, entras con unas energías nuevas, piensas que puedes hacer algo, pero la realidad es que los plazos son tan lentos y la burocracia es tan aplastante...

– Hubo quien dijo el año pasado que el campo se estaba politizando. ¿Coincide con esas voces?

– Hoy puedo decir que esas voces que salían no siguen ahí. No sé si se está politizando o no, yo sé que nos están utilizando y que nos han utilizado. Veo que somos un sector débil porque quedamos cuatro y a la vez fuertes, porque somos los que producimos los alimentos. Lo que hay que hacer es fortalecer a este sector para que sea más grande. Y eso lo pueden hacer desde las instituciones.

Remolacha «Azucarera cierra la planta de Miranda, es un cultivo que puede desaparecer»

– Le pregunto porque en 2024, por ejemplo, se vieron pancartas en el Buesa Arena con lemas como 'Agenda 2030, metérosla por el culo'.

– Bueno, yo por mi parte estoy súper tranquila porque UAGA no tiene vinculación con ningún partido político. ¿Que le quisieron dar color político? Pues bueno.

– Pero cuando dice que les quisieron utilizar...

– ... yo creo que sí, pero...

– ¿Hubo formaciones políticas que les quisieron usar?

– Creo que sí, que quisieron utilizarnos. Nosotros desde UAGA no entramos en ese juego. Fue algo totalmente independiente y aparte. Y el que se quiso meter ahí... es su problema. Lo que tengo claro es que UAGA no tiene ninguna vinculación política, que siempre va a defender al sector primario alavés.

– ¿Cómo es la relación entre UAGA y Ataca?

– Inexistente.

– ¿No hay interlocución entre una entidad y otra?

– No. Me suelen informar vía WhatsApp si hacen algo y punto. No hay más comunicación. Nosotros como UAGA seguimos adelante. Tenemos nuestras reuniones con las administraciones y seguimos trabajando para defender al sector.