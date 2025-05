El buen ojo vitoriano en la serie de moda

Ramón Albertus Viernes, 30 de mayo 2025, 00:11 Comenta Compartir

Un suicidio y una desaparición en un pequeño pueblo sevillano durante la Semana Santa desatan una investigación en la que se cruzan las Fuerzas Armadas ... de Estados Unidos y la Guardia Civil. Ese es el punto de partida de 'Cuando nadie nos ve', la serie que lleva diez semanas entre las más vistas de la plataforma Max junto a títulos como 'The Last of Us' o 'El cuento de la criada'. La producción, firmada por Enrique Urbizu, se sitúa en Morón de la Frontera, municipio en el que se encuentra una base militar americana.

Unax Mendía (Vitoria, 1970), director de fotografía de títulos como 'Nowhere' o 'El Ministerio del Tiempo', se pone tras la cámara en esta historia que ha sido calificada por el 'New York Times' como «una de las mejores series internacionales en años». EL CORREO recorre junto a Mendía algunas de las claves del rodaje, marcado por el peso de las localizaciones exteriores. Una de las escenas más impactantes que vemos es la de unos nazarenos que, literalmente, flotan en el aire. «La escena se rodó en tres días y mantener la luz es muy complicado así. Tuvimos momentos que se nublaba, momentos que salía el sol por diferentes puntos... Entonces, el planteamiento como director de fotografía era marcar el orden de rodaje –de la mano de dirección– para que todo tuviera cierta unidad», explica Mendía, referente en su ámbito y parte de esa estela de técnicos vascos de primer nivel y diferentes generaciones como Javier Aguirresarobe, Javier Agirre, Kiko de la Rica, Gorka Gómez Andreu o Marino Pardo. En Morón de la Frontera «Fue como hacer un máster en Semana Santa», apunta acerca de la ambientación «La pretensión era respetar la luz del sur, ser veraces y respetuosos con el mundo de la Semana Santa», subraya el vitoriano, colaborador de Urbizu en proyectos como 'Libertad', 'Gigantes' y 'No habrá paz para los malvados', que le valió la nominación al Goya. Para lograr «veracidad», el equipo –en su mayoría ajeno a la tradición religiosa– vivió una singular 'inmersión'. «Las cofradías del pueblo nos abrieron las puertas y en la preparación nos explicaron cuáles eran las figuras, cómo se movían los pasos... Fue como hacer un máster en Semana Santa», recuerda. En un principio se pensó en realizar el rodaje durante la Semana Santa del año pasado. «Dio la casualidad de que llovió», apunta Mendía. Además, el equipo de arte asumió la enorme tarea de recrear los pasos procesionales, ya que las cofradías no permitieron utilizar las tallas originales. Ampliar Un fotograma de la serie. Una semana después, se escuchó por fin el grito de 'acción'. «El pueblo se volcó y fue un figurante excepcional», resalta. Los costaleros que se ven en pantalla son, de hecho, quienes cargan los pasos durante las procesiones reales. Otro ejemplo: la banda de música del municipio sevillano participó en la grabación. El proceso no estuvo exento de dificultades. «Fue algo escabroso», admite Mendía. Hubo que reescribir guiones y afrontar la huelga de actores y guionistas de Hollywood, que amenazó con detenerlo todo. «Teníamos parte del elenco americano y estuvimos pendientes de si se levantaba la huelga para poder grabar». En el reparto destacan Austin Amelio ('The Walking Dead') y Mariela Garriga ('Misión Imposible: Sentencia Final') junto a Maribel Verdú. Mendía, que ha trabajado recientemente en proyectos como 'Reina Roja 2', inició su formación en el Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías (CETIC) de Vitoria, y su primer largometraje fue 'En la ciudad sin límites'. «Funcionó muy bien y desde entonces no he parado de rodar, afortunadamente». Antes de eso ya sentía pasión por la fotografía. Recuerda los laboratorios de Sama (Sociedad Alavesa de Medios Audiovisuales), que fue reimpulsada hace unos años en la capital alavesa. «Arreglaba blanco y negro y entonces lo que más me tiraba era la fotografía de estudio, iluminar y hacer retratos», apunta el vitoriano, que vuelve a su ciudad siempre que puede. Entre sus primeros cortos figuran colaboraciones con Kepa Sojo o Tinieblas González.

