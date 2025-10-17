El Boulevard de Vitoria, finalista en un premio internacional por su reforma integral El centro comercial competirá en Cannes por el galardón al Best Refurbishment Project de los Mapic Awards 2025

El Boulevard ha sido confirmado como uno de los tres finalistas en los prestigiosos Premios MAPIC 2025, en la categoría Best Refurbishment Project. «Este reconocimiento sitúa al centro comercial alavés entre los proyectos de renovación más destacados del mundo, valorando su ambiciosa transformación arquitectónica, funcional y sostenible», destcan desde el centro comercial.

Los MAPIC Awards, organizados anualmente en Cannes (Francia), son un referente internacional en el ámbito del retail y la regeneración de espacios comerciales. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 4 de noviembre de 2025, en el marco del evento internacional que reunirá a los principales actores del sector a nivel mundial.

La profunda reforma integral de El Boulevard, con una inversión de 21,6 millones de euros, ha permitido redefinir por completo la experiencia de visita, incorporando espacios innovadores, sostenibles y orientados al bienestar de las personas. Entre sus hitos destacan la pantalla 3D anamórfica de 14 metros, una de las mayores de Europa; nuevas zonas infantiles pedagógicas, la creación de un Work Hub para teletrabajo y conexión social, así como importantes avances en eficiencia energética y accesibilidad universal.

«Ser uno de los tres finalistas en los MAPIC Awards es un enorme orgullo y un reconocimiento al esfuerzo colectivo que hay detrás de este proyecto», destaca Antonio Tarroc, representante de CBRE Investment Management, propietario del centro comercial vitoriano. «El Boulevard es hoy un referente europeo en la transformación sostenible de los espacios comerciales y en su papel como motor social y económico para su entorno», añade Tarroc.

Por su parte, Óscar Valdivielso, gerente de El Boulevard, ha valorado que «este reconocimiento llega gracias al trabajo y la ilusión de todos los que formamos parte del centro: operadores, equipos, colaboradores y, sobre todo, nuestros clientes. Haber sido finalistas en los Premios AECC y ahora en los MAPIC Awards demuestra que el esfuerzo realizado en la reforma ha sido un éxito. Afrontamos la entrega de premios en Cannes con orgullo, ilusión y la esperanza de traerlo a Vitoria-Gasteiz».

El Boulevard fue reconocido en la gala de los Premios AECC 2025, celebrada en el marco del XXI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales en Madrid, al situarse entre los finalistas en la categoría de Mejor Gran Transformación o Ampliación de Centro Comercial.

Con más de 120 marcas y la incorporación de nuevos operadores, entre ellos IKEA, El Boulevard continúa impulsando el desarrollo económico, social y cultural de Álava.