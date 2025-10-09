EH Bildu rechaza de plano la subida del 5,8% de las basuras y los nuevos precios de la ayuda a domicilio La formación presenta 80 enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales y acorta la subida generalizada de impuestos municipales al 2,2% en lugar del 2,7% propuesto por PSE-PNV

Rosa Cancho Jueves, 9 de octubre 2025, 13:09

Se avecina una negociación compleja. La portavoz de EH Bildu, Rocío Vitero, ha mostrado esta mañana las cartas con las que su formación juega frente al Gabinete Etxebarria de cara a intentar otro pacto fiscal en Vitoria. Como filosofía general, comparte que el Ayuntamiento tenga que garantizarse una «capacidad económica suficiente para desarrollar políticas públicas que ayuden a quienes más lo necesitan» y por eso plantea una subida generalizada de los impuestos, tasas y precios públicos del 2,2%, algo inferior al incremento del precio de la vida o IPC y cinco décimas por debajo de la del 2,7% propuesta por PSE-PNV. Pero ha mostrado su rechazo total a la subida «extraordinaria» de las basuras del 5,8% y a los nuevos precios y tramos de renta que se plantean para algunos servicios sociales de mayores como el de ayuda a domicilio o los menús. «Perjudicial» y «por la puerta de atrás» son dos de las valoraciones de Vitero a estas cuestiones.

EH Bildu acordó con los socios de gobierno las ordenanzas más difíciles, las de 2025, las que tras años de congelación planteaban una subida histórica de las basuras para cumplir la ley que obliga a los ayuntamientos a cobrar por los residuos lo mismo que le cuesta gestionarlos. También ha sellado con el tándem PSE-PNV dos presupuestos. Pero esta vez parece que el plan fiscal de la formación soberanista y el del gobierno tienen dos importantes puntos de desencuentro.

«Este no es año para grandes transformaciones sino para mejorar», ha advertido Vitero. Así, por ejemplo, ha defendido cambios en algunas de sus aportaciones a las ordenanzas de este año, como intentar que el tramo 0 cero del IBI benefice a más personas vulnerables, compensar a los dueños de VPO afectados por la subida de los módulos decretada por el Gobierno vasco y que los propietarios que se enfrentan a un recargo del 50% del IBI a viviendas vacías puedan justificar que están en uso con las facturas de luz, gas y agua. «Ya lo planteamos el año pasado, pero el PSE y el PNV no quiseron».

«Menos prisa»

EH Bildu rechaza subir ni un céntimo las tarifas de la OTA (excepto la anual) y del parking de autocaravanas y propone nuevos descuentos del carné deportivo para personas con diversidad funcional. Pero no comparte «ni en el fondo ni en la forma» lo que el Gabinete Etxebarria quiere hacer con las basuras y los precios de servicios sociales. En el primero de los casos, Vitero ha considerado «perjudicial» una «nueva subida extraordinaria» del 5,8% cuando aún no hay seleccionada nueva contrata para la gestión de los residuos. «Se lanzaron de manera unilateral a licitar un contrato sin ni siquiera plantearse un nuevo modelo». Y tras ofrecer 355 millones por diez años quedó desierto. Está en reelaboración y «entendemos que pueden pasar meses e incluso años si se judicializa y entonces quieren cobrar por adelantado a la ciudadanía por un contrato que no sabemos cuánto va a costar ni cuándo se va a aplicar».

Vitoria ha sido «modélica» a la hora de cobrar por el coste real de lo que cuesta tener un servicio de limpieza y recogida de residuos, ha dicho. «Y ahora no podemos entender estas prisas. No vamos a avalar la subida extraodinaria de basuras». Sí plantean recurrir el número de aperturas del contenedor marrón necesarias para lograr el descuento del 10% y nuevas bonificaciones sociales«.

Y sobre los precios del SAD y otros servicios ha sido tajante. «No podemos traer a este debate esta subida de precios por la puerta de atrás». «No es la mejor manera de ayudar a las personas que más lo necesitan». Según sus cálculos la mayoría de usuarios de la ayuda a domicilio se encuentra en los tramos de renta que más suben, entre un 30% y un 65% más. Y tampoco comparte el alza de las tarifas de la Escuela de Folklore integrada ahora en Luis Arámburu y las del alquiler de Villa Suso, ni que se cobre por llevar a la Policía Local a eventos.

Aún así, pese a las diferencias, Vitero ha mostrado la «total disponibilidad de su formación a poder negociar» con el reto de lograr «una fiscalidad progresiva». Empieza una contrarreloj entre despachos, ya que está previsto que las enmiendas de los tres grupos de la oposición se debatan el próximo miércoles.