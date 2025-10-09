El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garbiñe Ruiz y Óscar Fernández durante la presentación de sus enmiendas

Elkarrekin pide suavizar la subida de tributos municipales y dejarla en un 1%

Propone otro sistema de cobro de tasa de basuras para locales y comercios

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:43

Comenta

Los dos concejales de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Vitoria han presentado este jueves sus propuestas de cara al debate de las ordenanzas fiscales previsto para la próxima semana. Frente a la subida generalizada del 2,7% que plantea el equipo de gobierno del PSE-PNV , la formación morada apuesta por un incremento más «suavizado» del 1%. Aunque es consciente de que la vida sube y el Ayuntamiento tiene que hacer cada año más esfuerzo para costear los servicios que ofrece, la formación morada justifica su planteamiento en que «la subida del coste de la vida no se ha trasladado a los salarios y las familias hacen frente a más gasto con los mismo sueldos».

Ese 1% más de recaudación vía impuestos, tasas y preciso públicos le parece a la portavoz de la formación, Garbiñe Ruiz, suficiente para que el Ayuntamiento tenga recursos para ofrecer «servicios públicos de calidad» pero «sin cargar más a las familias».

Elkarrekin presenta un total de 17 enmiendas y destacas entre ellas la referida a la tasa de residuos, «la más gravosa para los vecinos y para el sector comercial». Descarta que tenga que subir un 5,8% como plantea el Gobierno Local, en un momento en que el no hay «certeza» de que el año que viene se vaya a poder sacar adelante la nueva contrata, así que apuesta por esa leve subida del 1% general.

Vuelve a plantear eso sí un nuevo sistema de tarifas para locales y comercios ya que considera el actual «poco equitativo». Para avanzar en el sistema de pago por generación de residuos propone su propio 'puerta a puerta'. «El establecimiento alquila el tipo de contenedor que le corresponde y pagará por el número de veces que tenga que retirarlo», ha indicado Óscar Fernández. Y aboga por que las bonificaciones por reciclar la basura orgánica suban al 15% con un añadido del 5% para las familias que usen el Reutilizagune.

