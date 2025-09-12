El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Idoia Asurmendi. José Usoz

Aztarna Beltza regresa por tercera vez a Murgia

El festival tendrá como principal reclamo la presencia el domingo de la cantante alavesa Idoia Asurmendi

Borja Mallo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:15

Tras su exitosa séptima edición y más de 10.000 asistentes en Vitoria, el festival Aztarna Beltza regresa a Murgia por tercera vez consecutiva durante ... un fin de semana cargado de actuaciones. Artistas ya consolidados y jóvenes promesas durante tres jornadas de fiesta que irán asociadas a actividades ligadas a la inclusión y la sostenibilidad. Desde esta viernes a la tarde y hasta el domingo, la localidad alavesa se convertirá en el escenario que, por ejemplo, contemplará la actuación de Idoia Asurmendi, la estrella del territorio que más brilla en el firmamento de la música nacional.

