Aztarna Beltza regresa por tercera vez a Murgia

Tras su exitosa séptima edición y más de 10.000 asistentes en Vitoria, el festival Aztarna Beltza regresa a Murgia por tercera vez consecutiva durante ... un fin de semana cargado de actuaciones. Artistas ya consolidados y jóvenes promesas durante tres jornadas de fiesta que irán asociadas a actividades ligadas a la inclusión y la sostenibilidad. Desde esta viernes a la tarde y hasta el domingo, la localidad alavesa se convertirá en el escenario que, por ejemplo, contemplará la actuación de Idoia Asurmendi, la estrella del territorio que más brilla en el firmamento de la música nacional.

La voz de la cantante de Aramaio ha enamorado tanto a artistas como Izaro, Maren o Jorge Drexler (con quien ha llegado a cantar en euskera), como al exigente público del Jazzaldia donostiarra, que pudo disfrutar de ella en la edición de 2020. En esta ocasión, se presentará ante el público de Murgia uniendo su voz al violín de la hispanoargentina Maia Prieto en un dueto conmovedor que supondrá el domingo (13:30 horas) el gran broche a este Aztarna Beltza.

Pero la música comenzará a sonar este mismo viernes a la tarde (19:00) en Murgia con la sesión que ofrecerán DJ Floki y DJ Sate, dos jóvenes talentos de la propia localidad que, como ellos mismos dicen, serán en esta ocasión más que nunca «del pueblo y para el pueblo».

El sábado la actividad comenzará a mediodía. Su Selektah será la encargada de calentar la Plaza Bea con su colección de vinilos de música negra. Y para quienes busquen cultura y gastronomía, estarán abiertas las visitas al Museo de la Miel de Zuia y la opción de disfrutar de pintxos de Eusko Label y Kilómetro 0.

Durante todo el fin de semana la localidad tendrá un marcado sonido local en una cita también inclusiva y sostenible

A las 18:00 una selección musical amenizará la plaza, mientras que a las 19:00 Barriomanía ofrecerá su apuesta de soul, rhythm & blues y rock & roll con una mezcla de «Morricone, Chavela Vargas y The Doors con la elegancia del Rat Pack». Los también alaveses I Think Soul tomarán su relevo a las 21:00 con su propuesta de soul, rock, funk y disco influenciados por artistas como Stevie Wonder, Aretha Franklin o Jamiroquai. El broche mañana lo pondrá Bubblin' Sound System, «un sistema artesanal» creado por Iñigo Komadü para disfrutar del dub/reggae vasco hecho en Sarria.

Para el domingo, antes de la actuación de Idoia Asurmendi, a las 12:00 Araba Jazz Quartet trasladará el sonido de Nueva Orleáns a Murgia de la mano de Koldo Martínez de Luko, Paix Acebedo, Aitor Rodríguez e Ibon Díaz.

Pero también un paso más allá de la música, Aztarna Beltza mantiene como siempre su compromiso tanto con el valor de lo local como con la inclusión de todos los públicos y la sostenibilidad. En este sentido, el festival incluirá actividades para toda la familia, como la posibilidad de disfrutar de juguetes reciclados, o de las historias con las que Arantza Cordero dará vida a los Jardines de Villajesusa.