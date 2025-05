El Azkena de Vitoria llega a la gran pantalla con cuatro documentales

'The Damned: Don't you wish that we were dead', 'La estrella azul' y 'The story of Dinosaur Jr.' son tres de los títulos que se podrán ver.

Ramón Albertus Martes, 20 de mayo 2025, 11:40 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

El Azkena se vive en los conciertos de Mendizabala desde hace casi un cuarto de siglo. Pero también desde hace menos tiempo se puede disfrutar en la gran pantalla con 'Rock on top', un ciclo de documentales que proyecta en la sala Ortuño de Montehermoso algunas de las historias de bandas que forman parte de su cartel. En su cuarta edición sirve el aperitivo al festival con tres jornadas y cuatro películas que se verán entre mayo y junio.

Este programa acerca las biografías, obsesiones y anécdotas de bandas como The Damned; Dinosaur Jr o The Public Image Ltd. «Nació con la idea de acercar al público la vida de sus estrellas del rock», apunta Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, acerca del programa que cuenta con la coordinación de Helena González (Zinhezba). La entrada es gratuita, pero es necesario sacar invitación a través de la web (montehermoso.net) o del teléfono 945 161 830. Los pases se inician a las 19.00 horas.

El miércoles 28 de mayo abre el ciclo 'The Damned: Don't You Wish That We Were Dead', de Wes Orshoski ( 2015). El documental de 110 minutos navega por la historia de The Damned, pioneros del punk británico y coetáneos de los Sex Pistols. Con testimonios de sus miembros, material de archivo inédito y entrevistas con figuras clave, el filme retrata a una banda que despegó con el single 'New Rose', considerado un clásico. En su formación Dave Vanian se ha mantenido a lo largo de los años, con diferentes reuniones de sus miembros originales.

Si en el puzzle del punk británico, The Damned son una pieza clave, lo mismo ocurre en el rock alternativo con Dinosaur Jr. El documental 'The story of Dinosaur Jr', de Philipp Virus (2021), se podrá ver el 4 de junio. Luce la influencia de una de las bandas que más marcaron a Kurt Cobain. J. Mascis, líder del grupo estadounidense, aparece retratado como un talento único en una película en la que aparecen voces como las de Kim Gordon, Henry Rollins o Thurston Moore. Como curiosidad, Virus es el cuñado de J. Macis, lo que contribuye a esa complicidad que se muestra entre las cámaras.

Sorteo de entradas

El cierre del ciclo se producirá el 18 de junio con una doble sesión que viaja de la música iberoamericana al punk. 'La estrella azul', de Javier Macipe (2023), fue una de las grandes ganadores de los premios Goya. Esta película que ficciona la historia de Mauricio Aznar, exlíder de Más Birras, en su periplo sudamericano y el encuentro con Don Carlos (Cuti Carabajal). «Un dúo quijotesco», apunta Díaz de Corcuera acerca de una película en la que se evidencia cómo la pasión y el talento musical no tiene como consecuencia en muchas ocasiones el reconocimiento.

Esa misma jornada se proyecta 'The Public Image is Rotten' (2017), de Tabbert Filler. Una narración sobre el renacimiento de John Lydon al frente de Public Image Ltd., tras su paso por los Sex Pistols, además de un retrato del excéntrico ídolo punk. Con motivo de este ciclo, además, se realizará también un sorteo de dos experiencias dobles entre quienes acudan. El ganador se conocerá el 18 de junio e incluye un bono para el viernes 20 de junio, una cena backstage y un pack de merchandising.