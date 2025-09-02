El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Embarque de un vuelo de Ryanair en Foronda Blanca Castillo

El Ayuntamiento de Vitoria considera que Foronda «no se verá afectado» tras la eliminación de un millón de asientos de Ryanair

«No hemos tenido ninguna conversación que haya sido negativa», ha sostenido María Nanclares

Jon Casanova

Vitoria

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:19

El Ayuntamiento de Vitoria considera que el aeropuerto de Foronda «no se verá afectado» por el nuevo recorte anunciado por Ryanair, que supondrá la eliminación de un millón de asientos en aeropuertos regionales de España ... a partir del próximo verano. «No hemos tenido ninguna conversación que haya sido negativa», ha asegurado la concejala de Promoción Económica y Turismo, María Nanclares, que ha querido trasladar un mensaje de «cautela», aunque muestra confianza en la estabilidad de la relación con la aerolínea irlandesa.

