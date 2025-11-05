El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parte más antigua de Ariznabarra a la que, según los vecinos del barrio, se ha traslado la presión del tráfico. Igor Martín

El Ayuntamiento rechaza ampliar la OTA en Ariznabarra al considerar que tiene un «superávit» de plazas

Los vecinos del barrio habían pedido «urgentemente» ser zona verde, pero Artolazabal dice que hace falta «más tiempo» para hacer una «evaluación decisiva» sobre los efectos de la reciente extensión

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

Ariznabarra no tendrá en un corto plazo nuevas zonas de OTA. Pese a la demanda vecinal, el Ayuntamiento de Vitoria considera que este barrio tiene ... un «superávit» de áreas en las que se puede aparcar porque, según sus cálculos, aquí hay un total de 4.135 plazas entre las de garajes privados y aquellas que se encuentran en superficie en vía pública frente a los 3.483 vehículos censados. «Hay una diferencia de alrededor de 700 plazas. Esto nos demuestra que el déficit estructural de aparcamientos no es tal si no que se dan situaciones puntuales», ha subrayado este miércoles la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV) a preguntas del PP.

