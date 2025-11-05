El Ayuntamiento rechaza ampliar la OTA en Ariznabarra al considerar que tiene un «superávit» de plazas

Ariznabarra no tendrá en un corto plazo nuevas zonas de OTA. Pese a la demanda vecinal, el Ayuntamiento de Vitoria considera que este barrio tiene ... un «superávit» de áreas en las que se puede aparcar porque, según sus cálculos, aquí hay un total de 4.135 plazas entre las de garajes privados y aquellas que se encuentran en superficie en vía pública frente a los 3.483 vehículos censados. «Hay una diferencia de alrededor de 700 plazas. Esto nos demuestra que el déficit estructural de aparcamientos no es tal si no que se dan situaciones puntuales», ha subrayado este miércoles la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV) a preguntas del PP.

De la misma forma, la edil ha pedido «más tiempo» para realizar «una evaluación decisiva» sobre los efectos que ha tenido para la ciudad la reciente extensión de la zona azul, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre. Una valoración que también le ayudará plantearse futuras ampliaciones a nuevos distritos. «Debe analizarse con una perspectiva temporal que en este momento no tenemos. Si queremos tomar decisiones rigurosas, necesitamos datos y, si fuera necesario, lo contemplaremos en una próxima revisión», ha agregado Artolazabal.

La responsable de Espacio Público ha respondido así a una carta que la asociación de Ariznabarra, Gazteluen Auzoa, envió a los grupos políticos municipales y que adelantó EL CORREO. En ella aseguraron «sentirnos obligados a solicitar formal y urgentemente la ampliación de la OTA (zona verde) en nuestro barrio con el fin de que nuestros vecinos y vecinas puedan disponer de plazas de estacionamiento de vehículos». Y además, reclamaron al Ayuntamiento que habilite «una zona de aparcamiento los días que juega el Deportivo Alavés».

Porque ellos afeaban dos cuestiones relacionadas con la movilidad que provocaban que desde hace un par de meseses vivieran una «situación insostenible» de lunes a sábado y los días que hay partido del Alavés. Por un lado, el barrio se ha encontrado lleno de más coches de lo habitual desde que el día 15 entró en funcionamiento la OTA en San Martín. Y por otro, el cierre del aparcamiento de Mendizorroza los días de partido ha hecho que numerosos hinchas hagan «un uso irrespetuoso» de sus calles y aceras.

Así, en cuanto a esos problemas incívicos, Artolazabal ha señalado que ha trasladado a la Policía Local la solicitud de que en esos momentos «intensifique la vigilancia» para evitar esas situaciones.