Ariznabarra ve «insostenible» su problema de aparcamiento tras la OTA de San Martín y el cierre de Mendizorroza

Rosa Cancho Jueves, 23 de octubre 2025, 00:10 Comenta Compartir

Los vecinos de Ariznabarra están enfadados con el Ayuntamiento por dos cuestiones relacionadas con la movilidad que han hecho que desde hace unas semanas los residentes vivan «una situación insostenible» de lunes a sábado y los días que hay partido del Alavés. Por un lado, el barrio, con numerosos bloques de edificios antiguos que carecen de aparcamiento, se ha encontrado lleno de coches desde que el día 15 entró en funcionamiento la OTA en San Martín, barrio colindante. Y por otro, el cierre del aparcamiento de Mendizorroza los días de partido ha hecho que numerosos hinchas hagan «un uso irrespetuoso» de sus calles y aceras.

En un carta enviada a todos los grupos políticos con representación municipal a la que ha tenido acceso EL CORREO, el presidente y el secretario de la asociación Gazteluen Auzoa aseguran sentirse «obligados a solicitar formal y urgentemente la ampliación de la OTA (zona verde) en nuestro barrio con el fin de que nuestros vecinos y vecinas puedan disponer de plazas de estacionamiento de vehículos». Y, además, reclaman al Ayuntamiento que habilite «una zona de aparcamiento los días que juega el Deportivo Alavés».

En la misiva no se andan con medias tintas. Los más afectados son los residentes de la zona Ariznabarra-Prado, «en especial su zona antigua que no dispone de garajes en sus edificios». Y el poco espacio en superficie que queda, lamentan, está ocupado por «trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento», cuya sede está en la zona, «así como por vehículos de transporte privado para los colegios», lamentan.

Y describen lo que está pasando cada tarde de fútbol. «Nos vemos obligados a denunciar el uso irrespetuoso que se está haciendo en nuestro barrio de cuantos conductores acuden a los partidos de futbol del Deportivo Alavés», dicen. «Son muchos los que se saltan las más elementales normas de circulación de forma impune, estacionando en aceras, plazoletas interiores y otras zonas de forma indebida e incluso obstaculizando las salidas de garajes, haciendo maniobras temerarias, etcétera». Los líderes vecinales aseguran que han realizado «muchas llamadas» a la Policía Local, que «argumenta que no disponen de medios para vigilar la zona».

Carril bici «innecesario»

La lista de agravios no para ahí. Discrepan de la proliferación de plazas para motos «donde no aparca ninguna moticicleta» y desmienten a la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, cuando dijo que la reconversión de la pista de petanca del barrio en zona verde era una decisión aceptada por los vecinos. «Se sugirió colocar una zona recreativa para niños y niñas de corta edad, colocando unas losetas y un par de columpios, y en ningún caso la ampliación del jardín existente en la zona».

Consideran «innecesario» el carril bici previsto en la calle Ariznabarra y dicen que ya existe uno en la cercana calle Etxezarra. «Nos parece que hay priorades en el barrio más allá de un carril bici, tales como el arreglo de calles, plazas o mobiliario urbano». Rechazan la intervención en la calle Ariznabarra, que consideran un «parcheo» y que además está parada «por no disponer de baldosas y con la existencia de abultamientos producidos por las raíces de los árboles»

La asociación vecinal concluye su misiva con críticas a la «falta de limpieza en determinadas zonas» y hace hincapié en la acumulación de hojas que «taponan sumideros». «Manifestamos la ausencia de máquinas de limpieza desde hace meses». Asimismo afirman que «muchos vecinos y vecinas del barrio observamos una falta de seguridad que no escapa a lo que está ocurriendo en el resto de la ciudad». Hablan de «ataques e intimidaciones y robos», ante lo que piden «medios policiales disuasorios».