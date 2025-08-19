La ayuda de los bomberos alaveses ya se deja notar en León

La insólita oleada de incendios forestales que asola el noroeste de la península ha tenido especial virulencia en León. Junto a Ourense, Zamora y Cáceres, la provincia castellano-leonesa es una de las más afectadas: centenares de viviendas calcinadas, miles de desalojados y joyas naturales hechas cenizas. Hasta la localidad leonesa de Lucillo, ubicada entre los municipios de Ponferrada y Astorga, se han desplazado este martes los seis bomberos forales llegados desde Álava para ayudar en las labores de extinción y evitar que este desastre siga devorando más hectáreas; y lo que es peor, poniendo en peligro vidas humanas y tesoros paisajísticos como los Picos de Europa.

El contingente alavés ya está trabajando sobre el terreno. Los voluntarios, un jefe de dotación y cinco profesionales que se encontraban en período vacacional, tiene asignado un sector en el municipio de Lucillo, donde hay un «frente activo», en una zona eólica. El grupo, apoyado con una máquina 'bulldozer', tiene encomendado el 'ataque directo' del fuego para el que está realizando 'tendidos y mangueras'; una maniobra que consiste en interconectar las mangueras entre sí para transportar agua hasta el lugar donde se necesita para combatir el incendio.

Los bomberos llegaron a primera hora de la tarde de este lunes al puesto de mando avanzado del municipio Boca de Huérgano, en León. Desde ese punto fueron trasladados al paso de montaña del Puerto de Pandetrave con la intención de controlar ese punto caliente. Con ellos llevaron recursos técnicos como una autobomba forestal, una bomba rural pesada, un vehículo 4x4 ligero de transporte personal y seis emisoras portátiles.

Tras diez días seguidos de infierno por los voraces fuegos que en algunos casos siguen fuera de control, todavía hay miles de ciudadanos que no pueden respirar tranquilos, por lo que la persencia de los profesionales supone un refuerzo anímico de primer orden. El operativo alavés, que ha esperado a que terminara la alerta por incendios forestales en el territorio histórico, se mantendrá durante los próximos tres días en aquellos sectores donde sea más necesaria su asistencia.