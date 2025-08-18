Álava envía a seis efectivos y recursos técnicos a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios forestales

Un convoy compuesto por seis bomberos forales ha puesto rumbo este lunes a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios forestales ... que asolan toda España desde hace más de una semana. Según ha confirmado a este periódico la Diputación Foral de Álava, el contingente está formado por un jefe de dotación y cinco profesionales alaveses.

La ubicación exacta de estos voluntarios, que se encontraban en período vacacional, está todavía por concretar. Pero sí se sabe que portarán con ellos una autobomba forestal, una bomba rural pesada, un vehículo 4x4 ligero de transporte personal y seis emisoras portátiles.

Estos bomberos han esperado hasta este lunes a desplazarse hasta las zonas más críticas de los incendios forestales porque el territorio histórico se encontraba hasta ayer, domingo, en una alerta por riesgo de incendios. Finalmente, la provincia no ha sufrido ninguno de estos episodios y, en los próximos días, tampoco se descarta que se sume más gente a esta expedición.

También de Bizkaia y Gipuzkoa

La Diputación Foral de Bizkaia también ha anunciado este lunes que ha desplazado un contingente de 45 personas y recursos técnicos para colaborar en la extinción de los fuegos más graves de Castilla y León. Según han informado fuentes forales, el convoy ha partido este lunes por la mañana desde el parque foral de Urioste con destino al municipio leonés de Boca de Huérgano, en el entorno de Riaño, con un dispositivo compuesto por personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el Servicio de Montes y la empresa pública foral Basalan.

Según explican desde la institución foral, la previsión inicial establece una intervención de tres días con posibilidad de relevo, en función de la evolución de los incendios y de las necesidades que determinen las autoridades competentes en Castilla y León.

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Servicio de Emergencias del Gobierno vasco, ha activado de igual forma un operativo especial para colaborar en las mismas labores. En su caso son dos dotaciones compuestas por un total de diez bomberos voluntarios de Gipuzkoa. El grupo operativo está estructurado en dos unidades de intervención con sus correspondientes mandos y se ha desplazado con un total de seis vehículos -tres ligeros y tres autobombas forestales pesadas- procedentes de los parques de Urola, Bidasoa y Oria. La intervención tendrá una duración prevista de tres días.