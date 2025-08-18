El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rafa Gutiérrez
Ola de incendios en España

Álava envía a seis efectivos y recursos técnicos a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios forestales

Los voluntarios han esperado a desplazarse porque el territorio estaba hasta este domingo en alerta por posibles fuegos

Elena Jiménez

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:50

Un convoy compuesto por seis bomberos forales ha puesto rumbo este lunes a Castilla y León para colaborar en la extinción de los incendios forestales ... que asolan toda España desde hace más de una semana. Según ha confirmado a este periódico la Diputación Foral de Álava, el contingente está formado por un jefe de dotación y cinco profesionales alaveses.

