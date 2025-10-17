Llodio confirma que el comedor de mayores se hará en el club San Rokezar

Fin al debate. El Consistorio de Llodio ha confirmado que el comedor de mayores se llevará a cabo en el local del club San ... Rokezar. Tal y como adelantó EL CORREO hace dos semanas, el proyecto presentado por EH Bildu seguirá adelante tras una votación llevada a cabo en una asamblea que tomó lugar en la propia entidad. El equipo de gobierno anuncia que, aunque «todavía no se ha fijado una fecha», el comedor «va camino de materializarse gracias al firme apoyo y compromiso del Ayuntamiento».

«Respetamos plenamente los resultados de la votación en la entidad privada», ha explicado la concejala delegada del área de Mayores Ludi Temiño, quien ha añadido que en esa asamblea «se ha ratificado la necesidad de hacer la obra y el comedor». Respecto a la comisión extraordinaria llevada a cabo el 6 de octubre por petición de la oposición, la edil ha declarado que «el objetivo siembre ha sido trabajar el proyecto en colaboración con el resto de partidos políticos y usuarios, para desarrollar la iniciativa con el más amplio consenso».

Estas declaraciones han despertado la crítica entre la oposición. El portavoz jeltzale Ander Añibarro ha expresado en conversación con este periódico que «no ha habido un proceso de participación entre todos los grupos de gobierno» y puntualiza que «eso es falso». En este sentido, ha recordado que «este proyecto se presentó en nuestra legislatura», pero se planteó de manera distinta. «Propusimos que se comprara un nuevo espacio en las lonjas aledañas al club San Rokezar». También ha añadido que «esto es tapar un agujero». Aún así ha aclarado que «el PNV no va a ser quien se interponga a este proyecto», al deslizar que «ahora se tiene que hacer bien».

De parte de Omnia las críticas han sido más duras. En un comunicado, tacha la actuación de EH Bildu de «manipulación». Han denunciado la «participación de la concejala del área (Ludi Temiño) en una asamblea de socios en la que solamente se pudo escuchar la opinión de uno de los grupos del Ayuntamiento». Han tildado la votación de «imposición», puesto que recalcan que se hizo «sin plantear diferentes opciones de voto donde se recogiesen las diferentes opiniones» en referencia a la ubicación del comedor.

Votación «condicionada»

De igual modo, han expresado que el resultado de la votación fue «aplastantemente favorable a hacer la obra» porque la «pseudo-información» que recibieron los socios «condicionó ese resultado» y se plantean qué habría ocurrido si «hubiesen tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de los que consideramos que no es el local adecuado». Omnia cree que el espacio actual es «pequeño». El partido también ha criticado que había «público» en la comisión extraordinaria del 6 de octubre, a la que se había invitado a la Junta del Centro San Rokezar. Recalcan que la presencia de «socios del centro» es un «incumplimiento de lo acordado y del Reglamento de Participación», algo que ha respaldado el jeltzale Ander Añibarro.

El equipo de Omnia relata que, a la salida de la comisión, «un miembro del equipo de Gobierno nos dijo que esas personas habían solicitado acudir» pero que, tras solicitar en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) «cuántas personas habían solicitado acudir», la respuesta fue «que nadie lo había hecho».