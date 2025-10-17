El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Todavía «no se ha fijado una fecha» para el inicio del proyecto del comedor de mayores. E. C.

Llodio confirma que el comedor de mayores se hará en el club San Rokezar

El equipo de gobierno defiende su «compromiso» con el proyecto entre críticas de la oposición por «manipular»

Ania Ibañez

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:40

Fin al debate. El Consistorio de Llodio ha confirmado que el comedor de mayores se llevará a cabo en el local del club San ... Rokezar. Tal y como adelantó EL CORREO hace dos semanas, el proyecto presentado por EH Bildu seguirá adelante tras una votación llevada a cabo en una asamblea que tomó lugar en la propia entidad. El equipo de gobierno anuncia que, aunque «todavía no se ha fijado una fecha», el comedor «va camino de materializarse gracias al firme apoyo y compromiso del Ayuntamiento».

