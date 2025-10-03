El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El comedor de mayores se ubicará en el actual centro en Lamuza. E. C.

El comedor de mayores de Llodio se ubicará en el centro San Rokezar

El club de jubilados, opuesto en principio a la medida, cambia de postura tras reunirse con el Ayuntamiento

Ania Ibañez

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:12

Finalmente el comedor de mayores de Llodio se ubicará en el actual local del club de jubilados San Rokezar. Fuentes del Consejo del Mayor aseguran ... a ELCORREO que el pasado lunes 22 de septiembre representantes del club y la concejala de Cohesión Social, Ludi Temiño (EHBildu), se reunieron en una asamblea a la acudieron «más de 150 personas» para hablar del proyecto. Tras una votación, el apoyo a la reforma del actual local para ubicar el comedor de mayores en él «fue mayoritaria», trasladan los mismos medios.

