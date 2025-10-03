El comedor de mayores de Llodio se ubicará en el centro San Rokezar

Finalmente el comedor de mayores de Llodio se ubicará en el actual local del club de jubilados San Rokezar. Fuentes del Consejo del Mayor aseguran ... a ELCORREO que el pasado lunes 22 de septiembre representantes del club y la concejala de Cohesión Social, Ludi Temiño (EHBildu), se reunieron en una asamblea a la acudieron «más de 150 personas» para hablar del proyecto. Tras una votación, el apoyo a la reforma del actual local para ubicar el comedor de mayores en él «fue mayoritaria», trasladan los mismos medios.

Esta postura contrasta con la mantenida hasta ahora por la Asociación de Mayores San Rokezar. El pasado mes de agosto presentaron una moción en el Pleno municipal mostrando su rechazo a ubicar el comedor de mayores en su local de la calle Lamuza alegando que las instalaciones actuales ya son limitadas y que afectará a su funcionamiento habitual –la moción se aprobó con los votos a favor de PSE, Omnia y PNV, mientras que EHBildu se abstuvo–. Pero la reunión del 22 de septiembre lo cambió todo. Ludi Temiño les reiteró que el comedor operaría en horas en las que el centro está cerrado y señaló de nuevo que la reforma es necesaria para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad.

Ubicación temporal Ludi Temiño aseguró que «los servicios del centro se mantendrán en otro local» durante la reforma

Moción La oposición inicial de San Rokezar se debía a una falta de espacio en sus locales de la calle Lamuza

En esta asamblea también se habló de la ubicación del club durante las obras de reforma. «La concejala aseguró que los servicios del centro se mantendrían en otro local», explican a este diario asistentes a la reunión. «Pero no se especificó qué ubicación se estudia». Desde el Ayuntamiento tampoco han aclarado cuál sería este local ni tampoco cuándo comenzarán las obras.

En el Pleno de agosto se mencionaron también varias opciones para albergar el futuro del comedor de mayores, entre ellos una solución a largo plazo de parte de Temiño: convertir el actual ambulatorio en un centro integral de mayores.

Dieta completa y sana

Esta solución «se comentó» en la asamblea del pasado día 22 pero se contempla a largo plazo. A este respecto, la concejala «explicó que este proyecto podría tardar años en materializarse» ya que, primero, «se tiene que construir el nuevo centro de salud en Latiorro y después se tendría que acondicionar el viejo inmueble para poder acoger el club de jubilados y el comedor social».

El modelo de este servicio de comidas se asemeja a los que se ofrecen en los centros Bizan de Vitoria. Este tipo de comedores ofrecen diariamente una comida completa y sana, además de un espacio en el que los jubilados pueden socializar.