ELA se desmarca de la mesa para relanzar la industria de Aiaraldea por «propagandista»

A tres semanas de que la 'Mesa por la Industrialización de Aiaraldea' eche a rodar, las críticas contra el proyecto vuelven a arreciar. El ... sindicato ELA, mayoritario en comités como el de Guardian, ha comunicado este miércoles que no participará en ese foro porque «tiene un objetivo meramente propagandístico».

La central cree que cuando participa en este tipo de mesas se busca «simular que la imposición de políticas neoliberales se ha dado con participación social, sin contar con la opinión de ELA». De ahí que deseche el ofrecimiento de la Diputación para acudir a la primera reunión, que tendrá lugar en el Refor de Amurrio el próximo miércoles 26.

En su comunicado, el sindicato nacionalista arremete duramente contra el Ejecutivo foral, al que reprocha que «en los conflictos de las principales empresas se ha situado sistemáticamente en contra de la representación de las y los trabajadores, ya sea en Tubacex, Glavista, Guardian o ahora en Maderas de Llodio». «ELA no tiene ninguna razón para pensar que en la Diputación alavesa se quiere provocar uncambio de fondo en la política industrial», sostiene la central de Mitxel Lakuntza.

El sindicato también afea a la Diputación que no se ha aclarado qué otros agentes han sido invitados aparte de ELA. «Lo expuesto es una práctica habitual de las instituciones, que de esta forma hacen públicas las conclusiones que desean y utilizan a los agentes que somos absolutamente críticos con sus propuestas para simular debates abiertos», censuran.

«Ramiro González no ha tenido ni una sola reunión con ELA y nunca ha tenido interés en recabar su opinión. Busca en esta mesa la participación del sindicato para fingir que escucha a la sociedad», afirma la central. «ELA está dispuesta a reunirse con Ramiro González y ofrecerle su opinión, si así lo desea el Diputado General, pero no aceptará que el sindicato sea utilizado para favorecer intereses partidistas».