Vista de las instalaciones de Guardian Llodio Igor Martín

ELA se desmarca de la mesa para relanzar la industria de Aiaraldea por «propagandista»

La central planta al diputado general porque «quiere fingir que escucha a la sociedad»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

A tres semanas de que la 'Mesa por la Industrialización de Aiaraldea' eche a rodar, las críticas contra el proyecto vuelven a arreciar. El ... sindicato ELA, mayoritario en comités como el de Guardian, ha comunicado este miércoles que no participará en ese foro porque «tiene un objetivo meramente propagandístico».

