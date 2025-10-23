El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

González, este jueves en la sede de la Diputación en Llodio Jesús Andrade

La Diputación crea una mesa con empresas, municipios y sindicatos para relanzar la industria de Aiaraldea

El Ejecutivo foral presentará un «diagnóstico» sobre la situación de la comarca para diseñar un plan de medidas para «preservar» las empresas y «atraer nuevas actividades industriales»

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Llodio

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Tras los cierres de Glavista, Guardian, Valvospain y los despidos en Maderas de Llodio, la Diputación de Álava busca mover ficha para frenar el declive ... industrial en el valle de Ayala. El máximo responsable del Ejecutivo alavés, Ramiro González, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una 'Mesa por la Industrialización de Aiaraldea' con el fin de «preservar» las empresas que ya están instaladas en la comarca y «atraer nuevas actividades industriales».

