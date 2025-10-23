La Diputación crea una mesa con empresas, municipios y sindicatos para relanzar la industria de Aiaraldea

Tras los cierres de Glavista, Guardian, Valvospain y los despidos en Maderas de Llodio, la Diputación de Álava busca mover ficha para frenar el declive ... industrial en el valle de Ayala. El máximo responsable del Ejecutivo alavés, Ramiro González, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de una 'Mesa por la Industrialización de Aiaraldea' con el fin de «preservar» las empresas que ya están instaladas en la comarca y «atraer nuevas actividades industriales».

Según ha detallado el diputado general, la mesa contará con la participación de los cinco ayuntamientos de la comarca, el Gobierno vasco los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales, que estarán representadas tanto por la patronal comarcal Lanean como por SEA Empresas Alavesas. El Departamento de Desarrollo Económico, de la jeltzale Saray Zárate, será la encargada de coordinar este órgano. El primer encuentro de esta mesa tendrá lugar el 26 de noviembre en el Refor de Amurrio.

En esa primera reunión, el Ejecutivo foral pretende presentar un «diagnóstico extenso» de la situación de la comarca y recoger las aportaciones de los distintos actores para completar esa radiografía de la industria de Aiaraldea. Será una mesa centrada únicamente en ese sector, «motor de la comarca» y, al mismo tiempo, un propulsor «de la industria alavesa y del conjunto» que puede seguir gozando de ese título «si trabajamos unidos y sin prejuicios», según González.

«Se ha instalado un cierto pesimismo sobre el futuro industrial del valle», ha indicado el diputado general, que ha admitido que «se está produciendo una pérdida de la competitividad de la comarca» y «se están perdiendo proyectos empresariales». Son cuestiones, a ojos del jefe del Ejecutivo alavés «que impactan en indicadores ligados al bienestar y a la riqueza de la comarca». Para frenar ese declive, González ha planteado la constitución de esta mesa por la industria como una ocasión para «unir fuerzas para generar un nuevo mensaje» en torno a la comarca.

«Me gustaría un acuerdo en Tubacex»

El diputado general ha eludido detallar qué propuestas tiene en mente su Gabinete para reforzar la comarca. De hecho, en un tono conciliador, ha eludido pronunciarse sobre cuestiones como el Plan General de Llodio -del que en otras ocasiones ha dicho que va a «expulsar empresas»- y tampoco ha entrado en detalle sobre otras como la negociación para renovar el convenio en Tubacex, donde no termina de fraguar un acuerdo del que sólo ha dicho que «me gustaría que hubiese un acuerdo».

El anuncio de la Diputación llega en la misma semana en la que Maderas de Llodio ha empezado a despedir a los 35 trabajadores implicados en el ERE decidido por Garnica. Sobre esta cuestión, González ha reiterado que su Gabinete ha estado en contacto con la dirección de la firma riojana y que «es un elemento más que hace que sea importante esta iniciativa (la mesa), porque precisamente estas situaciones son las que queremos que no se repitan en la comarca».