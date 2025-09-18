Cientos de personas se manifiestan contra el despido de 39 trabajadores de Maderas de Llodio La marcha ha recorrido las calles de la localidad para pedir que la empresa retire la decisión de plantear despidos

N. S. Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

Los trabajadores de Maderas de Llodio han salido este jueves a la calle para manifestarse en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa. La pasada semana conocieron que la propuesta de despidos afectará a una cuarta parte de la plantilla. Es decir, 39 de las 151 personas que prestan sus servicios en la planta alavesa dejarán su puesto de trabajo.

La multinacional Garnica, matriz de la empresa de Llodio, justificó su decisión en «causas productivas y organizativas al querer llevarse parte de la producción a otras plantas del grupo», según la versión difundida por el comité de empresa. Ante este medida, los representantes de los trabajadores convocaron una manifestación para este jueves en la que han participado cientos de personsas.

La manifestación coincide con la segunda jornada de huelga convocada por el comité, que anuncia más protestas. «Si la empresa no retira los despidos, seguiremos adelante con más movilizaciones y huelgas y todas las medidas necesarias para que dé marcha atrás en esta decisión unilateral».