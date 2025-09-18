El Ayuntamiento de Amurrio condena las pintadas contra el ertzaina entrenador de fútbol

A. I. Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:44 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

El sábado 13 de septiembre el campo de fútbol de Basarte, en Amurrio, amanecía con varias pintadas contra un agente de la Ertzaintza que en su tiempo libre ejerce como entrenador del equipo de fútbol de la localidad. Este jueves el Ayuntamiento ha mostrado su censura a este acto vandálico de «manera rotunda y sin matices» a través de una declaración institucional.

En el escrito, el equipo de gobierno, dirigido por el jeltzale Txerra Molinuevo, ha tildado estas pintadas de «amenazantes y ofensivas», refiriéndose a las inscripciones en las que se podía leer 'Zipaio kanpora', 'Alde hemendik' y 'Ni os queremos ni os necesitamos'. A su juicio, se trata de hechos «muy graves e inadmisibles». El Amurrio Club borró con pintura las pintadas realizadas en los muros ubicados detrás de una de las porterías.

El Ayuntamiento ha recalcado su «apoyo absoluto a la persona señalada tanto en su faceta deportiva como en el ejercicio de su carrera profesional». También ha solicitado que «las investigaciones puestas en marcha esclarezcan a la mayor brevedad las responsabilidades de estos actos».

«Convivir en libertad»

En la declaración ha subrayado que «Amurrio es y debe seguir siendo un lugar donde todas las personas puedan vivir y convivir en libertad», añadiendo que «la intolerancia, el odio y la discriminación» no tienen espacio en el municipio. También han realizado un llamamiento a la ciudadanía «a sumarse a este rechazo claro y contundente».

El Departamento de Seguridad también ha expresado su condena a estas pintadas, al igual que el Gobierno vasco, que ha reseñado que «una sociedad democrática no debe permitir este tipo de hechos y debemos mostrar como sociedad nuestro más firme rechazo». El club en el que entrena el agente ha señalado que van a denunciar los hechos ante la Ertzaintza.

