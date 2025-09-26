Amurrio destina un millón a la reforma de su frontón

El Ayuntamiento de Amurrio da un paso adelante para la reforma y ampliación de su frontón municipal. El Consistorio ha iniciado el expediente de contratación ... de la asistencia técnica que se encargará de redactar el proyecto de reforma y dirigir las obras. En esta fase el presupuesto asciende a 150.000 euros, mientras que el de la ejecución de la obra quedará cerca del millón de euros.

Este gasto lo cubrirá la Diputación de Álava a través del Plan Foral de Obras y Servicios 2024-2025. En él se invertirán 39,1 millones de euros para la ejecución de 127 proyectos en distintos pueblos del territorio que tendrán que completarse antes del 31 de diciembre de 2026.

Esta actuación, que se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Amurrio para modernizar las infraestructuras municipales, prevé una renovación integral de los principales espacios del frontón. En ella se incluye el graderío, los vestuarios, los aseos y el bar. Con esta renovación se busca convertir el frontón en un lugar «más moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales».

«El Ayuntamiento busca no solo conservar la instalación histórica», explica el alcalde de Amurrio Txerra Molinuevo sobre esta edificación que tiene más de siete décadas de historia, «también busca que el frontón continúe siendo un espacio de referencia para los vecinos».

Desde el consistorio recalcan que el edificio es «uno de los espacios más utilizados del municipio para la práctica deportiva como para la celebración de eventos culturales» y que esperan que esta obra «ponga el espacio al nivel de las demandas actuales».