El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. C.

Amurrio destina un millón a la reforma de su frontón

Ania Ibañez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:53

El Ayuntamiento de Amurrio da un paso adelante para la reforma y ampliación de su frontón municipal. El Consistorio ha iniciado el expediente de contratación ... de la asistencia técnica que se encargará de redactar el proyecto de reforma y dirigir las obras. En esta fase el presupuesto asciende a 150.000 euros, mientras que el de la ejecución de la obra quedará cerca del millón de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3

    Stansol se hace con el fallido asador de Portal de Castilla tras 27 años de cierre
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  7. 7

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8

    Un maltratador sale de prisión y llega al portal de su víctima en Vitoria al fallar su pulsera
  9. 9

    La Diputación alavesa alega que el campamento de Bernedo no era de su competencia
  10. 10 Consulta el programa completo del Mercado Medieval de Vitoria: espectáculos, artesanía y mucha comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amurrio destina un millón a la reforma de su frontón

Amurrio destina un millón a la reforma de su frontón