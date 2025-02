Artium saca brillo a su colección: sandías, surrealismo y cárcel

Ramón Albertus Lunes, 24 de febrero 2025, 18:28 Comenta Compartir

El museo vitoriano Artium saca a relucir los fondos adquiridos recientemente en una muestra colectiva que atraviesa diferentes generaciones de artistas y tendencias. La apuesta de 'Bilduma, ikusgai (La Colección visible)', en lugar de centrarse en una temática o un artista en concreto, sirve para mostrar algunas de las piezas más significativas adquiridas por el museo en el último lustro. Como subrayan desde el centro, las compras han tenido carácter «paritario», una seña de identidad desde que la directora Beatriz Herráez está al mando. Además, buena parte de estas creaciones llevan la firma de artistas que han protagonizado alguna exhibición.

La bienvenida en la Sala A1 la da 'A Wider Kind of Love', obra de la artista británico-palestina Rosalind Nashashibi (Londres, 1973). Esta obra de pigmentos sobre papel de estraza, en la que se ve una sandía como símbolo de resistencia palestina, ya se pudo ver hace dos años en el propio centro y vuelve a sus paredes para captar poderosamente la atención de los espectadores de 'Bilduma, ikusgai (La Colección visible)'.

Comparte espacio con ella el óleo 'Despedida en la cárcel', de María Franciska Dapena (Palencia, 1924 - Bilbao, 1995), vinculado a su paso por prisión durante la dictadura franquista por pertenecer al Partido Comunista en los años sesenta. Otras obras de Dapena pueden verse en la muestra 'Bilduma Hau Colección. Movimientos elementales (1950-2000)' (Sala A0). Su figura comprometida y su obra son cada vez más reivindicadas en diferentes círculos. Prueba de ello es que este mismo lunes el Museo de Bellas Artes de Bilbao presentó diferentes obras gráficas junto a parte de su archivo documental.

El óleo sobre tela 'Arbalète [Ballesta]', del surrealista Óscar Domínguez (Santa Cruz de Tenerife, 1906 - París, 1957), es la obra más antigua del recorrido. También es la única que no es una compra reciente, ya que pertenece a la colección de la Diputación de Álava.

A estas piezas del pasado y el presente se suman las obras de dos de las artistas españolas más destacadas. Por un lado, las acuarelas de Erlea Maneros (Bilbao, 1977) tituladas 'The New York Times', que reinterpretan fotografías publicadas en el periódico estadounidense en 2001. Son imágenes que ilustran conflictos bélicos en los que, sin embargo, la huella de las víctimas no se aprecia. Tampoco aparecen figuras en las esculturas de Patricia Dauder (Barcelona, 1973), 'Night Shift', que alude a habitáculos precarios.

'Arbalète [Ballesta]', del surrealista Óscar Domínguez; fotograma de 'Paraíso' (Maddi Barber & Marina Lameiro; y 'A Wider Kind of Love' de Nashashibi.

Esta exposición toma el relevo de 'Chillida. Usos aplicados', una de las propuestas más llamativas del centenario del nacimiento del artista donostiarra, que exhibía todo tipo de artículos tanto en encargos –diseños para el Mundial del 82, el logotipo de la Universidad del País Vasco– como en carteles reivindicativos o moda. En este mismo espacio A1 han expuesto artistas como Anna Daučíkova ('Not Belonging To and In Solidarity With') o Txaro Arrazola ('Una magnífica explotación').

120 obras más en dos años

Esta muestra se enmarca dentro del programa con el que rotan diferentes piezas del museo. De hecho, es una prueba de la política de adquisiciones de la Fundación Artium, que compró 34 obras de 15 artistas en 2023 y 2024. A ellas se suman otras incorporaciones, como 21 donaciones de artistas entre los que se encuentran Txaro Arrazola, June Crespo, Alejandro Garmendia, Agustín Ibarrola, Jesús Mari Lazkano, Nerea Lekuona o Juan Luis Moraza, entre otros, y 55 piezas procedentes del programa 'Colección compartida', impulsado por el Gobierno Vasco y coordinado por Artium, Tabakalera y el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El total de ingresos de obras de arte en 2023 y 2024 asciende a 120 piezas.

En esta apuesta, el audiovisual también tiene su espacio. Las películas 'I Confess' de Moyra Davey y 'Paraíso' de Maddi Barber y Marina Lameiro se proyectan en una sala contigua. A su vez, se puede ver la serie de fotografías 'Gâv' de Kimia Kamvari y un dibujo de gran formato de Raúl Domínguez.

«La exposición se expande fuera de las salas con la presentación en el vestíbulo inferior de diferentes obras», explican los responsables. Entre ellas están la escultura 'Oil and Water' de Oscar Tuazon y el grupo escultórico 'Core', de June Crespo. Con esta selección, el museo busca «acercar su colección a los visitantes y destacar el valor del patrimonio artístico que conserva».