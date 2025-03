Los arquitectos alaveses ganan el pulso al Ayuntamiento de Vitoria por la pérdida de la escultura de Lucarini

La pelea de los arquitectos alaveses por mantener la imagen estética de los edificios de referencia de Vitoria ha recibido un espaldarazo por parte de ... la Justicia, que en una sentencia ha declarado nula la concesión de la licencia municipal para la reforma del edificio de la avenida Santiago, popularmente conocido como 'La Cortina', en los números 55-57-59 de esa calle, por no contar dicha obra con el proyecto de un arquitecto superior. La rehabilitación energética de esa fachada terminó con la pérdida de la escultura 'La construcción' del vitoriano Joaquín Lucarini, que carecía de protección alguna.

Además, la sentencia supone un tirón de orejas para el Ayuntamiento, al que el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) reclama que «proteja la imagen de los edificios de la ciudad» en los procesos de rehabilitación para la instalación de sistemas de aislamiento térmicos por el exterior. Argumenta que están suponiendo «la alteración de la composición de las fachadas sin ninguna regulación por parte de la Administración competente».

La sentencia viene a reafirmar la reclamación permanente del COAVN de que en este tipo de intervenciones se requiere «un proyecto de arquitecto superior visado por el Colegio Oficial» para conceder la licencia de rehabilitación. El fallo exige que ahora, una vez finalizada la rehabilitación del edificio, se produzca «la legalización con la firma de un arquitecto superior». Ademas, reprocha al Ayuntamiento «la falta de vigilancia y previsión».

«El resultado de este ejercicio es una obra de arquitectura, no de construcción», detalla la sentencia. Y, por ello, según la Ley de Ordenación de la Edificación, al tratarse de una «obra mayor» se requiere el informe de un arquitecto superior porque «se reemplaza una obra de arquitectura con imagen arquitectónica de los años 70» por otra de los «años 2020» con un «cambio integral de las cuatro fachadas».

Pero más allá de defender que los profesionales del ramo se encarguen de la peritación de este tipo de reformas, desde el COAVN se insiste al Ayuntamiento que «preserve la imagen de edificios relevantes de la ciudad para que no pierdan su identidad», como ha sucedido con la reforma del edificio de 'La Cortina'.

«No se parece en nada al edificio original. Está completamente descontextualizado dentro de la imagen del barrio. La sentencia le pide al Ayuntamiento que sea más celoso en este tipo de obras», ha señalado el presidente del COAVN, Pablo Ortiz de Zárate.

De la misma manera, al Consistorio se le sugiere que «realice un catálogo» en el que entren todos los edificios a proteger «independientemente de la edad que tengan». «En Vitoria no están catalogados los edificios contemporáneos y este, al ser de 1967, no tenía ningún grado de protección. Pero que eso no quiere decir que nos podamos cargar absolutamente todo porque era un edificio bonito y emblemático y ahora... no sé ni cómo llamarlo. Con la excusa de la eficiencia energética se le da una pátina de mediocridad a todo que a nosotros nos preocupa y hay edificios que merecen un tratamiento más considerado y que exista coherencia con el entorno», ha remarcado Alberto García-Yela, vocal del Colegio.

Desde el COAVN se reclama que «este tipo de intervenciones tengan en cuenta la imagen pública que dejan» y que desde el Ayuntamiento se preserve la identidad de los edificios y su encaje con su entorno para tener una «ciudad atractiva para vivir». Una de las mejoras que han conseguido desde el Colegio de Arquitectos es que ahora, «para la reforma de un edificio, hay que informar de la existencia de elementos artísticos» a la hora de a solicitar una licencia de renovación de fachada.