Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida

Si uno camina cabizbajo por Vitoria es más que probable que rara vez haya reparado en la singularidad arquitectónica de un edificio residencial del ... Ensanche, el que se ubica en el número 33 de la calle Florida. Este lunes, sin embargo, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha decidido enfocarse en él y destacar su «valor» con motivo del Día Mundial de la Arquitectura. Para ello, ha colocado una placa (ya hay cerca de una veintena de este tipo en la ciudad) que lo enmarca dentro del movimiento moderno, más conocido como Docomomo. «Es un edificio contundente y rompedor en un fragmento que tiene un lenguaje anterior, más clásico», ha subrayado el gerente de los arquitectos alaveses, Edorta Mújika.

Ampliar La placa. J. Andrade

Esta distinción, que impulsa la Fundación Docomomo Ibérico que recorre España y Portugal desde 2012, pretende catalogar, estudiar y promover la conservación de los edificios más significativos de esta época. Así que es precisamente ese mensaje el que han querido resaltar los profesionales que han asistido al encuentro. Entre ellos, el arquitecto José Santos Urizar ha alertado de que los vecinos tienen «poca constancia» y «ningún respeto» sobre la relevancia arquitectónica de esta construcción compuesta por 28 viviendas y erigida entre los años 1958 y 1960 por Ignacio Araujo y Juan Lahuerta.

En este sentido, el experto ha señalado que «ha sufrido bastantes intervenciones muy poco respetuosas respecto al edificio original» con cambios de carpintería o limpiezas de la fachada. Con todo, «sigue teniendo su interés», ha señalado. La fachada plana es una de sus señas de identidad, «que después fue prohibida por el Plan General en esta zona». También destaca su altura: «La memoria del proyecto no respetaba las alturas que tenían que darse dentro de la zona para precisamente dar importancia a la ciudad, dándole dos plantas más. Luego se consiguieron en General Álava, pero aquí fue prácticamente el primero», ha remarcado Santos Urizar, acompañado de Pepe Martínez e Itziar Regalado.

La lista alavesa de las piezas fundamentales del Docomomo incluye también la iglesia de Los Ángeles (Javier Carvajal y José María García de Paredes), la de Coronación (Miguel Fisac), la fábrica de KAS (Josep Maria Fargas y Enric Tous), las oficinas de Cegasa (Adrián Lasquibar), el antiguo sanatorio de Leza (Pablo Zabalo Ballarín), la Casa Aranzábal (Fernando Redón), el chalé de Durana de Francisco Javier Sáenz de Oiza, la gasolinera de Goya (José Luis López de Uralde y Francisco Alonso Martos), la factoría de Gabilondo y Cía y la antigua Villosa, la actual Guardian Llodio sobre la que sobrevuela la amenaza del cierre.

Se suman viviendas de Florida 55 (Ignacio Lasquibar), Paseo de la Senda 1 (Enrique Marimón y Ramón de Azpiazu), las de la plaza de la Provincia de José Luis López de Uralde, en San Antonio, 30 (Jesús Guinea), Santiago 15 (Jesús Guinea y Emilio Apraiz), Paseo de Cervantes 7 (Antonio Fernández Alba) y San Antonio 39 (José Luis López de Uralde). Cierra el catálogo de edificios emblemáticos la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, de Antonio Fernández Alba y José Erbina.