Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida
Alertan también del poco respeto de los vecinos a este edificio residencial ubicado en el número 32 y señalan como particularidad su fachada plana, prohibida después en esta zona por el Plan General
Lunes, 6 de octubre 2025, 12:43
Si uno camina cabizbajo por Vitoria es más que probable que rara vez haya reparado en la singularidad arquitectónica de un edificio residencial del ... Ensanche, el que se ubica en el número 33 de la calle Florida. Este lunes, sin embargo, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha decidido enfocarse en él y destacar su «valor» con motivo del Día Mundial de la Arquitectura. Para ello, ha colocado una placa (ya hay cerca de una veintena de este tipo en la ciudad) que lo enmarca dentro del movimiento moderno, más conocido como Docomomo. «Es un edificio contundente y rompedor en un fragmento que tiene un lenguaje anterior, más clásico», ha subrayado el gerente de los arquitectos alaveses, Edorta Mújika.
Esta distinción, que impulsa la Fundación Docomomo Ibérico que recorre España y Portugal desde 2012, pretende catalogar, estudiar y promover la conservación de los edificios más significativos de esta época. Así que es precisamente ese mensaje el que han querido resaltar los profesionales que han asistido al encuentro. Entre ellos, el arquitecto José Santos Urizar ha alertado de que los vecinos tienen «poca constancia» y «ningún respeto» sobre la relevancia arquitectónica de esta construcción compuesta por 28 viviendas y erigida entre los años 1958 y 1960 por Ignacio Araujo y Juan Lahuerta.
En este sentido, el experto ha señalado que «ha sufrido bastantes intervenciones muy poco respetuosas respecto al edificio original» con cambios de carpintería o limpiezas de la fachada. Con todo, «sigue teniendo su interés», ha señalado. La fachada plana es una de sus señas de identidad, «que después fue prohibida por el Plan General en esta zona». También destaca su altura: «La memoria del proyecto no respetaba las alturas que tenían que darse dentro de la zona para precisamente dar importancia a la ciudad, dándole dos plantas más. Luego se consiguieron en General Álava, pero aquí fue prácticamente el primero», ha remarcado Santos Urizar, acompañado de Pepe Martínez e Itziar Regalado.
La lista alavesa de las piezas fundamentales del Docomomo incluye también la iglesia de Los Ángeles (Javier Carvajal y José María García de Paredes), la de Coronación (Miguel Fisac), la fábrica de KAS (Josep Maria Fargas y Enric Tous), las oficinas de Cegasa (Adrián Lasquibar), el antiguo sanatorio de Leza (Pablo Zabalo Ballarín), la Casa Aranzábal (Fernando Redón), el chalé de Durana de Francisco Javier Sáenz de Oiza, la gasolinera de Goya (José Luis López de Uralde y Francisco Alonso Martos), la factoría de Gabilondo y Cía y la antigua Villosa, la actual Guardian Llodio sobre la que sobrevuela la amenaza del cierre.
Se suman viviendas de Florida 55 (Ignacio Lasquibar), Paseo de la Senda 1 (Enrique Marimón y Ramón de Azpiazu), las de la plaza de la Provincia de José Luis López de Uralde, en San Antonio, 30 (Jesús Guinea), Santiago 15 (Jesús Guinea y Emilio Apraiz), Paseo de Cervantes 7 (Antonio Fernández Alba) y San Antonio 39 (José Luis López de Uralde). Cierra el catálogo de edificios emblemáticos la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, de Antonio Fernández Alba y José Erbina.
Arquitectura y enología, una conexión para la reflexión en Álava
La delegación en Álava del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro ha organizado esta semana y la que viene las V Jornadas Creación. Ciudad. Paisaje, que en esta edición tratará el tema 'Arquitectura y vino', una conexión que cuenta con un largo recorrido en el territorio, al contar con proyectos espectaculares, desde Philippe Mazières a Iñaki Aspiazu, sin obviar la huella de Frank Ghery. De forma reciente, la arquitectura enológica ha vuelto a cobrar protagonismo con dos proyectos de relevancia: Legado de Bodegas Faustino, inaugurado hace un año, y otro a punto de comenzar su construcción, EDA Drinks & Wine Campus. Así las cosas, este jueves el arquitecto portugués José Manuel Carvalho Araújo impartirá una ponencia titulada 'Compromises' en la sede del COAVN en Vitoria (18.00, entrada libre hasta completar aforo), a la que le seguirá un coloquio y la inauguración de la exposición 'Mugarik Gabe. Fronteras entre la arquitectura y el paisaje'. Una semana después, el 16 de octubre, los arquitectos alaveses se trasladarán a Oion para conocer el proyecto Legado Bodegas Faustino de la mano del arquitecto Jaime Valle de Albear, estrecho colaborador de Norman Foster y parte del estudio Foster & Partners.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión