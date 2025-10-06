El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En primer plano, los arquitectos José Santos Urizar, Pepe Martínez, Itziar Regalado y Edorta Mújika; al fondo, el edificio del movimiento moderno. Jesús Andrade

Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida

Alertan también del poco respeto de los vecinos a este edificio residencial ubicado en el número 32 y señalan como particularidad su fachada plana, prohibida después en esta zona por el Plan General

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Si uno camina cabizbajo por Vitoria es más que probable que rara vez haya reparado en la singularidad arquitectónica de un edificio residencial del ... Ensanche, el que se ubica en el número 33 de la calle Florida. Este lunes, sin embargo, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha decidido enfocarse en él y destacar su «valor» con motivo del Día Mundial de la Arquitectura. Para ello, ha colocado una placa (ya hay cerca de una veintena de este tipo en la ciudad) que lo enmarca dentro del movimiento moderno, más conocido como Docomomo. «Es un edificio contundente y rompedor en un fragmento que tiene un lenguaje anterior, más clásico», ha subrayado el gerente de los arquitectos alaveses, Edorta Mújika.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3

    Detienen el partido Alavés-Elche por los gritos contra Rafa Mir
  4. 4

    Â«Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatadosÂ»
  5. 5

    El Ayuntamiento de Vitoria renueva el parque de Borinbizkarra por su peligrosidad
  6. 6

    «Siento orgullo de que Vitoria tenga un centro de refugiados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  9. 9

    La lista de espera en las residencias forales de Álava se dispara por encima de los 11 meses
  10. 10 Coudet explica la razón de las suplencias de Guridi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida

Los arquitectos de Álava distinguen el valor «contundente y rompedor» de un edificio moderno de la calle Florida